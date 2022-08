Stationnement payant des deux-roues motorisés à Paris : la mairie incite les usagers à s'inscrire en ligne

A partir du 1er septembre, le stationnement pour les deux-roues motorisés sera payant à Paris. La mairie invite les usagers à faire leur demande de droit de stationnement en ligne pour bénéficier des tarifs résidentiels et des abonnements annuels.

Il ne reste qu'une semaine aux conducteurs de deux-roues motorisés pour stationner gratuitement à Paris. Dès le 1er septembre, les usagers devront payer 2 ou 3 euros de l'heure, suivant les arrondissements. La Mairie de Paris incite donc les habitants à faire leur demande de droit de stationnement, pour bénéficier des tarifs résidentiels de 0,75 euro la journée ou de 22,50 euros l'abonnement annuel.

La ville rappelle que faire ces démarches via FranceConnect est plus rapide. Elle conseille donc de passer par internet et explique la procédure ici. Elle précise également que la majorité des usagers passe par cette plateforme pour s'inscrire, sans pour autant communiquer de chiffres pour l'instant.

Il est également possible de le faire par courrier. Cela prend entre 8 à 15 jours. L'adresse est la suivante : Section du Stationnement sur Voie Publique, 22 rue du Château des Rentiers 75013 Paris.

Démarches compliquées ?

Les parisiens sont nombreux à vouloir prendre un abonnement annuel, mais ils n'ont pas tous fait le nécessaire. Certains rencontrent même des difficultés à le faire en ligne.

C'est le cas de Serge, habitant du 14e : "J'ai essayé sur internet mais ça ne fonctionnait pas ! Je vais essayer d'aller à la mairie, un ami y est déjà allé pour s'inscrire". Même chose pour un livreur du quartier :"J'ai essayé de le faire sur le site internet mais je n'arrive pas, je ne comprends pas."

David Belliard, adjoint à la mairie en charge des transports affirme, de son côté, que le site n'a montré aucune complication. Il sera l'invité de France Bleu Paris, ce Jeudi 25 août à 8h15.