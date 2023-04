Stationnement : se garer coûte plus cher désormais à Lille depuis début avril

Sur ce parking du Vieux Lille, Elise se dépêche de remonter dans sa voiture pour ne pas dépasser les 60 minutes de stationnement. "Sinon ça fait quatre euros supplémentaires ! On vient à Lille vraiment quand on y est obligé maintenant." Depuis le 3 avril, les tarifs de stationnement ont augmenté dans toutes les zones.

Une augmentation par paliers

Après 2 heures de stationnement, l'augmentation du prix se fait par palier. La première heure, rien ne change, mais au-delà, les prix augmentent de façon exponentielle. Aucune zone n'y échappe : jaune, orange, ou encore verte (dans les quartiers autour du centre-ville), où l'on passe par exemple de 3 euros les 3 heures à 7 euros, puis 15 euros l'heure suivante.

Certains conducteurs comme Maxime préfèrent alors ignorer l'horodateur. " Bah on ne va pas mettre de ticket et voilà c'est tout!" Mais attention, si les contrôleurs passent : le forfait de post-stationnement (FPS) aussi a été revu à la hausse. L’amende passe de 17 euros à 35 euros dans l'hypercentre ville et 25 euros pour les autres zones.

La crainte d'une désertification du centre-ville

Dans le quartier, Magalie, commerçante, fait les yeux ronds " Je n'étais pas au courant pour l'augmentation de l'amende! Vous venez de me mettre un coup de massue." Comme ses clients, elle utilise sa voiture pour se rendre au travail. Elle vit cette hausse comme une double peine. "C'est comme ça que les petits commerces vont mourir à petit feu. Payer un stationnement, va freiner les gens de venir faire des achats plaisir..." La Ville a mis en place des tarifs de réduction, réservés aux résidents et aux professionnels qui se déplacent à domicile.

Moins de voiture, plus de places

Ces nouveaux tarifs, votés lors du conseil municipal en décembre dernier, affichent comme objectif de réduire les voitures en ville, et d'assurer une "meilleure rotation." Il s'agit de la troisième augmentation ces dernières années. D'après Jacques Richir, adjoint au maire en charge des stationnements, cette mesure s'imposait pour lutter contre le phénomène de "voitures ventouses" : "Dans Lille on a beaucoup de voitures qui se stationnaient et restaient plusieurs jours voire plusieurs semaines. Le stationnement payant permet de réguler ça. L'augmentation du tarif favorise le stationnement de courte durée pour faire ses courses, se déplacer en ville, ou encore honorer un rendez-vous."

16 millions d'euros en plus d'ici 2025

Chaque année, les stationnements payants rapportent 9 millions d'euros à la Ville. Avec l'augmentation des tarifs, et des amendes, les recettes devraient donc augmenter : les stationnements représenteront d'ici 2025 près de 16 millions d'euros supplémentaires à la Ville, estime Jacques Richir. "C'est une somme que l'on investit dans l'aménagement de la Ville", rappelle l'élu. "La ville est engagée dans un plan de métamorphose très importante des rues. On on est en train de refaire toute la rue Solférino pour planter 150 arbres, on refait la rue Pierre Mauroy, la rue du Molinel...Donc en fait cet argent sert à financer ces projets de qualité de la Ville."

Les forfaits post-stationnement eux, sont perçus par la Métropole Européenne de Lille. Ces derniers s'élèvent eux à 5 millions d'euros, et servent à financer les transports en commun.

Cette hausse des prix s'inscrit dans la continuité d'une politique lilloise du stationnement "tout payant" sur quasi toute la ville d'ici 2025. Seuls les quartiers du Faubourg-de-Béthune et de Lille-Sud devraient rester gratuits d'ici là. Les prochains quartiers concernés seront Wazemmes et Vauban. La Mairie annoncera d'ailleurs ce jeudi 13 avril, la date exacte à laquelle il ne sera plus possible de s'y garer gratuitement.