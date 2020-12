Stations de ski bondées en Suisse : "ça ne choque personne quand c'est dans le métro"

Des skieurs qui s'agglutinent aux abords des télésièges, les images vues sur les réseaux sociaux de la station de ski de Verbier en Suisse font réagir. Des clichés qui dénotent avec la situation des stations françaises, toujours désertes. Ce mercredi, le Conseil d'Etat doit rendre sa décision à propos de l'ouverture des remontées mécaniques en France. L'audience qui débute à 15 heures fait suite à un recours porté notamment par quatre syndicats professionnels, six régions et quinze départements, dont la Savoie et la Haute-Savoie.

Cet afflux de gens ne choque personne quand on parle des centres commerciaux" - Nicolas Rubin, maire de Châtel en Haute-Savoie

Nicolas Rubin, maire de Châtel et président de l'association des maires de Haute-Savoie, estime que les stations sont préparées pour gérer cet afflux de personnes : "Cette saison sera de toute façon différente des autres années. Il y aura beaucoup moins de fréquentation étrangère, environ 50% de moins. La clientèle française ne sera pas non plus présente. [...] Les grands espaces permettront d'accueillir le public et les exploitants des grands domaines skiables sont prêts à recruter pour encadrer les gens."

La perspective d'une ouverture à Noël qui s'éloigne

Si Nicolas Rubin espère une décision favorable du Conseil d'Etat, il ne se fait pas d'illusion : "Quand on entend aujourd'hui que le déconfinement le 15 décembre s'annonce compliqué, on ne voit pas comment il pourrait être levé six ou sept jours après, à la veille de Noël. [...] Aujourd'hui, les gens de la montagne doivent pouvoir espérer une fenêtre d'ouverture début janvier." Pour l'instant, seuls les membres de ski-clubs ou les professionnels du secteur sont autorisés à utiliser les remontées mécaniques et à profiter du ski alpin.