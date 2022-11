Stations de ski : faute de neige, les ouvertures reportées ou en attente dans les Pyrénées

En Béarn et en Bigorre, faute de neige, les stations de ski n'en finissent pas d'ajuster leur calendrier. La première ouverture était prévue dès le dernier weekend de novembre à Cauterets, mais elle a dû être décalée. Aussi, chaque jour de nouveaux reports sont annoncés.

Dernièrement, les stations de La Mongie et de Luz-Ardiden avaient pris la décision de rester fermées le premier weekend de décembre et d'ouvrir plus tard. Le groupe N'Py , qui gère la plupart des stations des Pyrénées, indique ce mardi que Cauterets ouvrira bien ce samedi 3 décembre. Il faudra en revanche attendre le 10 décembre pour pouvoir aller skier à Barèges-La Mongie et à Peyragudes.

Fin du suspense mercredi ?

Certaines stations de N'Py attendent encore de savoir quand elles pourront ouvrir leurs pistes au public. C'est le cas de la Pierre-Saint-Martin, Piau-Engaly, Luz-Ardiden et Gourette. Les gérants de stations du groupe N'Py doivent prendre une décision attendue pour ce mercredi 30 novembre.

La station d'Artouste, qui elle ne dépend pas du groupe N'Py, a déjà pris sa décision. Elle prévoit d'ouvrir le samedi 17 décembre, sous réserve des conditions météo, c'est-à-dire si la neige est suffisamment tombée, et si elle tient assez.