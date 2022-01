Stations de ski : "Le pass vaccinal va amplifier le manque de personnel", estime la CGT

Le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi 24 janvier et remplace le pass sanitaire. Il entraîne une obligation vaccinale pour l'ensemble des Français de 16 ans et plus, qui devront désormais présenter un schéma vaccinal complet pour accéder aux cinémas, restaurants, cafés, ou pour accéder aux remontées mécaniques... tous les lieux où le pass sanitaire était déjà demandé. "Cela va amplifier le phénomène" de manque de main d'oeuvre, estime Antoine Fatiga, responsable des saisonniers au syndicat CGT.

Est-ce que vous craignez que ça pose des problèmes par endroits, ce passe vaccinal ?

Oui, bien sûr, ce pass vaccinal, il amplifie encore plus la disproportion entre les objectifs recherchés et la réalité du terrain. Et puis, en même temps, c'est une grosse atteinte aux droits et libertés des citoyens et citoyennes et, entre autres, des salarié.e.s saisonnier.ères. Bien sûr, dans un contexte où aujourd'hui, on manque de personnel, où le manque de main d'œuvre est criant dans les stations. Donc tout cela va amplifier le phénomène et nous estimons que c'est un très mauvais choix de la part de ce gouvernement. Très mauvaise décision de la part des parlementaires aussi.

Il y a quelques semaines, vous nous disiez qu'il y avait à peu près 10 à 20% de travailleurs.es saisonniers.ères non vacciné.es. Est-ce encore le cas ?

Il y a toujours une part de non vacciné.es, même si nous sommes peut-être sur des chiffres un peu plus faibles. C'est pour cela que nous estimons qu'il faudrait trouver des solutions pour que tout le monde puisse travailler. On est dans un contexte économique extrêmement difficile, où l'on a un manque de main d'oeuvre assez criant et des conditions de travail extrêmement difficiles pour le personnel qui reste. Donc par rapport à tout ça, il faut absolument que nous arrivions à trouver des solutions pour que la saison se déroule dans de bonnes conditions.

Est ce que vous craignez des tensions par endroits ? Cela fait un mois que le passe sanitaire est en vigueur dans les stations, il n'y a pas de problème majeur...

Nous avons fait le bilan avec les délégués pendant deux jours. On voit bien qu'il y a des applications qui sont tout à fait diverses. Il y a des endroits où les contrôles sont aléatoires, d'autres où il n'y a pas de contrôles du tout. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir partout la même application, et pour les salarié.es, une règle qui soit assez souple, comme ça se fait pour les touristes. Il y a très peu de monde aujourd'hui qui n'est plus vacciné. Et à côté, il y a des stations qui ont commencé à fermer une partie de leur domaine skiable. Beaucoup de salarié.es ont été très marqué.es par la saison d'hiver de l'année dernière, plusieurs ont même perdu de l'argent avec cette saison blanche, seulement 25% d'entre eux ont été indemnisé.es. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, tout le monde puisse travailler et nous estimons qu'il ne faut pas appliquer ce pass vaccinal ou sinon l'appliquer avec largesse.

Parlons des salaires. Il y a eu un accord sur les salaires dans l'hôtellerie-restauration, une hausse de 17% en moyenne, mais seule la CFDT l'a signé. Pourquoi, à la CGT, vous l'avez refusé ?

Parce que nous réclamions surtout le treizième mois et le paiement des heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça que le patronat a refusé. Alors, sous couvert d'un certain nombre d'augmentations de salaire, en réalité ça ne couvre pas la totalité du manque à gagner. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de manque main d'œuvre dans ces métiers là. Ce sont des métiers où il n'y a pas la reconnaissance liée aux horaires effectivement. D'ailleurs, je vois des boulanger.ères dans l'hôtellerie-restauration qui font 300 à 400 heures par mois. C'est inhumain, c'est inadmissible. Et donc, de ce point de vue là, il faut qu'il y ait plus de contrôles et de sanctions. Et après, on verra comment ça va se passer, y compris pour ces employeurs.es-là.

Mais tout de même, une hausse de salaire de 17% en moyenne, ça ne permet pas de remédier à ces manques de personnel ?

Comme vous l'avez dit, c'est une moyenne. Je passerai sur les détails de la négociation. Dans tous les cas, cela ne permet pas de rattraper les heures supplémentaires qui ne sont pas payées et le treizième mois qui n'est pas la règle dans les entreprises. Donc, c'est ce que réclamait les organisations syndicales, en particulier les non-signataires. Par contre, dans d'autres endroits, comme dans les remontées mécaniques, nous avons obtenu 3,2% d'augmentation de salaire et le paiement des heures supplémentaires, qui sont réellement payées et cela se passe bien mieux.