Statue de Louis Derbré : le maire de Laval a commis une faute pour l'opposition de droite et du centre

Le maire divers gauche de Laval a commis une faute dans le dossier de la statue Le Prophète, une oeuvre du sculpteur mayennais Louis Derbré, estime l'opposition municipale. Florian Bercault est le principal responsable du départ de cette statue vers Deauville selon les élus de droite et du centre.

La fille de l'artiste et le fonds de dotation, gestionnaire de l'oeuvre de Louis Derbré, avait proposaient à Laval d'accueillir cette immense sculpture, qui se trouve encore aujourd'hui à Ernée. C'était acté. Mais, en 2020, il y a eu un changement de municipalité avec le retour de la gauche aux affaires. Et le dossier s'est alors enlisé. Jusqu'à ce que la ville de Deauville ne saute sur l'occasion au nez et à la barbe de la Mayenne.