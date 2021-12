Statue de Napoléon à Rouen : "Pas question de déboulonner qui que ce soit" répète le maire de Rouen.

Pour ou contre le retour de la statue de Napoléon place de l'Hôtel de Ville à Rouen ? Si vous êtes Rouennais, et que vous avez 16 ans au moins, vous pouvez donner votre avis sur internet à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi.

La statue de Napoléon retrouvera-t-elle après sa restauration la place de l'hôtel de ville à Rouen ? Si vous êtes Rouennais et que vous avez 16 ans au moins, vous pouvez donner votre avis sur internet à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi. Le vote ne concerne pas uniquement la statue de Napoléon mais plus globalement le réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville. Une trentaine de questions sont d'ailleurs posées. Le maire PS de Rouen Nicolas Mayer Rossignol veut donner plus de place aux femmes dans l'espace public.

Statue de Napoléon à Rouen avant sa restauration © Maxppp - Sylvestre

On a besoin de faire plus de place pour les femmes dans l'espace public. Nicolas Mayer Rossignol

"Je rappelle quand même qu'à la mairie nous avons décidé d'investir 200.000 euros d'argent public pour restaurer cette statue. Ce n'est pas une petite somme. Si on voulait déboulonner ou mettre Napoléon aux oubliettes, on n'investirait pas 200.000 euros d'argent public" a répété ce lundi sur France Bleu Normandie Nicolas Mayer Rossignol. "A part la rue Jeanne d'Arc, tous les endroits forts comme la place de l'Hôtel de Ville, les grands lieux -et pas seulement à Rouen- sont évidemment déjà nommés, et toujours par des noms masculins. Il n'y a pas eu de grandes personnalités féminines à Rouen ?"

Réécoutez ici l'interview de Nicolas Mayer Rossignol Copier

Parmi les lieux suggérés pour accueillir la statue il y a l'île Lacroix: "Il y a un sens parce-que pour des raisons historiques, il se trouve que c'est Napoléon qui avait décidé le désenclavement de la rive gauche et de l'île Lacroix. Ce qui allait devenir à l'époque, c'était pas son nom, le pont Corneille. Mais encore une fois, ce sont les Rouennaises et les Rouennais qui décident" conclue Nicolas Mayer Rossignol.

