Statue de Napoléon à Rouen : la remplacer par une figure féminine, "c'est principalement symbolique"

Vous avez peut-être vu des pétitions circuler sur les réseaux sociaux pour demander le retour de la statue de Napoléon devant l'hotel de ville de Rouen. Elle est actuellement en cours de restauration, mais la municipalité pourrait lui trouver une autre place, et la remplacer devant la mairie par une figure féminine, comme par exemple l'ancienne avocate et féministe Gisèle Halimi. Une consultation doit être lancée.

Des élus, notamment de droite, crient au scandale dans les médias, sur les réseaux sociaux. Est-ce que la mairie de Rouen doit s'entêter, garder cette idée, de remplacer la statue de Napoléon par une figure féminine ? Constance Lefebvre, militante au sein du groupe d’action féministe de Rouen, nous a donné son avis ce jeudi matin, elle était l'invitée de France Bleu Normandie.

"Dans la question de l'occupation de l'espace public, il y a toujours un enjeu mémoriel. La question, c'est qu'est-ce qu'on inscrit dans l'histoire ? quelles sont les personnalités considérées comme les plus importantes ? qui ont met en avant ? pourquoi les femmes sont quasiment absentes ?"

"Ce ne serait pas la première fois que l'on remplace quelque chose, le fait que ça fasse autant polémique montre que c'est peut-être d'autant plus important d'insister. Et de replacer comme figures centrales des figures plus positives, qui correspondent mieux aux idées, aux valeurs, et à la société qu'on souhaite défendre aujourd'hui. Est-ce que Napoléon correspond à la société française contemporaine ?"

Alors faut-il débaptiser des places et des grandes rues ? "Les nouvelles rues, les nouvelles places ne sont pas dans des endroits centraux, et de nombreuses rues portent le nom d'illustres inconnus. C'est principalement symbolique, ce n'est pas une priorité des combats politiques, mais si l'occasion se présente, il faut la saisir. Car on grandit dans des collèges, des écoles qui portent d'hommes, des scientifiques, des poètes, des artistes, toujours des hommes, jamais des femmes. Il me parait important de leur accorder cette reconnaissance".

La statue de Napoléon ne serait pas détruite, seulement déplacée, peut-être sur l'Île Lacroix à Rouen, elle est en cours de restauration.