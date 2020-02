Steel "va permettre d'assumer la 13e position de Saint-Étienne dans les villes de France" (Josselin Durand)

Saint-Étienne, France

"On sera prêt au 13 mai", affirme d'emblée Josselin Durand, le directeur de Steel. C'est ce jour-là que doit ouvrir le nouveau centre commercial et de loisirs de l'agglomération stéphanoise. Un projet qui "enchante" son jeune patron, âgé de 26 ans. "Je trouve que c'est un équipement qui pouvait manquer à Saint-Étienne, et qui va permettre clairement d'assumer cette 13e position dans les villes de France", détaille Josselin Durand, "on appelle ça des surfaces d'appel et c'est une belle surface d'appel pour Saint-Étienne".

Le directeur de Steel a évidemment entendu les craintes des commerçants et des restaurateurs du centre-ville de Saint-Étienne, qui redoutent de ne pas pouvoir rivaliser avec l'offre du géant installé en bordure de l'A72, du côté de Monthieu et Saint-Jean-Bonnefonds : 52 000 m² de commerces et 3000 m² de restaurants. Josselin Durand assure qu'il entend d'autant plus ces inquiétudes qu'ils est issu d'une famille de commerçants, et qu'il a lui-même été commerçant. "Cependant, je pense que [Steel] vient en complémentarité, et ce n'est pas de la langue de bois : quand on parle de surfaces qui font à 80% plus de 300 m², on ne va pas venir grignoter des parts de marché du centre-ville", défend le directeur du centre commercial. "On vient éviter que des gens n'aillent dépenser l'argent ailleurs, on limite l'évasion commerciale qui pouvait avoir lieu en direction de Lyon par exemple".

Josselin Durand ajoute qu'il y a des liens entre les équipes de Steel et certains commerçants du centre-ville,notamment avec Sainté Shopping, pour mener des opérations communes et ainsi développer "l'étape d'après". C'est-à-dire amener la clientèle de Steel à se rendre dans le centre-ville stéphanois.