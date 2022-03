En Haute-Vienne, l'association des maires veut coordonner l'accueil des réfugiés ukrainiens

Stéphane Delautrette, maire des Cars et président de l'association des maires de la Haute-Vienne, a plaidé ce mercredi pour une coordination de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans le département, afin d'offrir les meilleures conditions. Stéphane Delatrette était l'invité de France Bleu Limousin.

Devant la multitude des initiatives des communes haut-viennoises qui proposent d'accueillir des réfugiés ukrainiens, le maire des Cars et président de l'association des maires de la Haute-Vienne, Stéphane Delautrette, a indiqué ce mercredi matin qu'il convenait de "coordonner ces initiatives, car accueillir ce n'est pas que fournir une offre de logement".

Invité de France Bleu Limousin, Stéphane Delautrette a notamment cité des exemples comme Limoges bien sûr, mais aussi des communes plus modestes comme la sienne (Les Cars), Glanges, le Palais-sur-Vienne ou Rochechouart. "Il va falloir aménager ce logement, le meubler puisque les gens vont arriver sans rien, prévoir aussi des vêtements, de l'offre alimentaire car il y a aura là aussi un besoin. Et comme ce sont des familles qui vont probablement arriver, il va donc falloir penser à la scolarisation des enfants, penser aussi à la barrière de la langue, ce sont des gens qui arrivent en détresse, traumatisés par ce qu'ils ont vécu pour arriver jusqu'à nous, donc il faut véritablement préparer tout cela, coordonner les choses entre nous" a expliqué Stéphane Delautrette.

Accueillir ce n'est pas que fournir une offre de logement

Le président de l'association des maires de Haute-Vienne espère également que "_tout ne reposera pas sur les collectivités_, l'État aura son rôle à jouer, je suis en contact avec madame la préfète sur ce sujet, évidement aussi le Département qui sur ce volet d'accompagnement social à son rôle à jouer, et les associations donc l'objectif est aussi de coordonner l'action des collectivités pour apporter les meilleurs conditions d'accueil aux personnes qui arriveront sur notre territoire" a-t-il précisé.

"On voit que derrière tout cela, il y a quand même beaucoup de solidarité" a enfin estimé Stéphane Delautrette, car des initiatives de particuliers se font également jour "et l'échelle communale est la bonne échelle pour que les particuliers fassent aussi connaître leurs possibilités de manière à ce que l'on ait une vraie cartographie de ce qu'il est possible de faire dans le département" a-t-il conclu.