Port du masque au Mans : Stéphane Le Foll demande des aménagements

Stéphane Le Foll demande au préfet de la Sarthe de revoir sa copie. Le maire du Mans et président de Le Mans Métropole écrit à Patrick Dalennes. Il souhaite un assouplissement des règles d'obligation de port du masque dans les communes de l'agglomération mancelle, notamment pour la pratique du sport. "Au Gué de Maulny, aujourd'hui, on doit porter un masque quand on court!", s'agace Stéphane Le Foll. "Il est demandé un effort individuel extrêmement lourd pour un bénéfice collectif quasiment nul".

Le Foll propose des zones sans masque obligatoire pour le sport

L'élu annonce avoir fait une proposition. "Nous avons envoyé au préfet une carte avec des zones dans lesquelles nous considérons que l'espace est suffisant pour qu'il n'y ait pas d'obligation de porter un masque quand on fait du sport", indique-t-il. Stéphane Le Foll ajoute : "Je pense que le préfet va y répondre favorablement".

Par ailleurs, l'association Cyclamaine a saisi le tribunal administratif au sujet de l'obligation du port du masque pour les cyclistes dans plus d'une quarantaine de communes sarthoises, dont Le Mans. L'audience est prévue ce lundi 7 septembre 2020.

On embête tout le monde pour un bénéfice faible !

Plus largement, le maire du Mans exprime ses réserves sur l'obligation de porter le masque partout en extérieur dans les communes de l'agglomération. "Porter le masque dans les lieux clos, est absolument nécessaire", estime Stéphane Le Foll . "Il faut rester, sur ce point, extrêmement vigilants et contraignants. Mais il ne faut pas s'engager dans des mesures générales qui font qu'à la fin on embête tout le monde pour un bénéfice faible".

L'ancien Ministre et porte-parole du gouvernement insiste : "Il faut arrêter avec ces mesures là car à la fin, les gens contestent. Il faut garder le réflexe du lavage des mains et adopter de la mesure, c'est à dire avoir un système de tests qui s'applique aux personnes présentant des symptômes du virus".