Stéphane Plaza s'installe à Périgueux

24000 Périgueux, France

Le réseau Stéphane Plaza immobilier s'installe donc en Dordogne. La première agence ouvrira ses portes le 5 février prochain, à la place d'un coiffeur, au 31 cours Fénelon à Périgueux. Le nouveau franchisé, Julien Froidefon, est un ancien gendarme. Il travaillera avec deux agents commerciaux. L'agence offrira bien sûr les prestations habituelles en matière d'estimations ou de transactions de biens immobiliers. Elle proposera également des services qui ont fait la notoriété de Stéphane Plaza dans les émissions qu'il anime sur M6 "recherche appartement ou maison" et "maison à vendre". L'agence de Périgueux proposera un service de home staging digital avec notamment des projections 3D.

Créé en 2014, le réseau Stéphane Plaza immobilier se développe partout en France. on compte actuellement 412 agences en activité et 50 en cours d'ouverture. Actuellement, 28 personnes travaillent au siège social. Le réseau espère ouvrir en moyenne une centaine d'agences par an pour aboutir à 500 franchisés fin 2020.