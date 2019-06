Stickers Panini, noms des joueuses : la ferveur autour des "Bleues" est limitée dans le Poitou

Poitiers, France

Il ne reste que quelques heures de préparation pour les Bleues avant l’ouverture des championnats du monde 2019 de football. Après la visite d'Emmanuel Macron il y a quelques jours à Clairefontaine, l'équipe menée par Corinne Diacre va affronter la Corée du Sud ce vendredi.

C'est la première fois que la France accueille cette compétition. Autre fait inédit, la compétition sera retransmise (comme celle des hommes depuis des années) sur TF1 qui a acquis avec Canal + les droits de retransmission en 2016, l'occasion pour France Bleu Poitou de se demander si à Poitiers la ferveur est déjà présente.

Une équipe encore méconnue

Si la plupart des Français connaissaient les noms d'Antoine Griezmann ou de Kylian MBappé avant même le début de la Coupe du Monde de 2018, la connaissance des joueuses de l'Equipe de France est plus limitée. Sur une vingtaine d'interviews dans les rues de Poitiers, les réponses se résument très souvent à "aucune idée", "je les ai vu elles sont toutes jolies, c'est tout ce que je peux vous dire" ou encore "les joueuses je ne les connais pas".

Seul un petit tiers admet en revanche avoir déjà entendu parler de Corinne Diacre (l’entraîneuse de l'équipe) ou encore de Wendy Renard (13 fois championne de France et 6 ligues des champions remportées à son actif) sans forcément savoir qu'elles évoluaient en Equipe de France.

Une jeune génération qui se sent beaucoup moins concernée

Chez les jeunes gens le constat est le même. Un très bon marqueur de la ferveur de la jeune génération autour d'une Coupe du Monde est la vente des fameux stickers Panini. Depuis 2011 et la Coupe du Monde en Allemagne, l'éditeur italien a lancé une version féminine de son magazine.

France Bleu Poitou a tenté de se procurer le précieux sésame chez les buralistes de Poitiers et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas simple de le trouver. Nos reporters ont dû rendre visite à cinq bureaux tabac presse avant d'enfin trouver un exemplaire Panini de la coupe du monde 2019. Chez les quatre autres vendeurs, le constat était le même : l'an dernier pour la version masculine de la compétition, les stickers Panini étaient vendus dans l'ensemble des points de vente.

L'album Panini pour la Coupe du monde féminine de football 2019 © Radio France - Laurine Benjebria

La réponse des buralistes lors de notre venue était à chaque fois la même : "Nous n'avons pas cette version" ou encore "Ça se vend beaucoup moins bien que pour les hommes". Il faut savoir que les vendeurs ne choisissent pas de vendre ou non cette édition, c'est en réalité Panini qui a décidé de ne pas mettre en vente ces stickers dans tous les points de vente, répondant de fait, à une demande très limitée pour l'édition féminine.

A Poitiers, c'est au Diplomate que nous avons finis par trouver le précieux sésame. De l'aveu du gérant, en comparaison aux ventes réalisées avec les éditions hommes du magazine, l'engouement semble bien moindre. Pour le moment, seuls quelques sachets sont partis dans son enseigne.

Je pense que comparé aux ventes de la version homme pour la Coupe du Monde de l'an dernier, on doit se situer à 5% à peu près des ventes

Tristan, Gérant du Diplomate

Selon le gérant également, il se pourrait qu'avec le début de la compétition, l'engouement prenne. Avec la diffusion à la télévision, le fait que la coupe du monde féminine se déroule en France (pour la première fois) et que les Bleues ont toutes leurs chances d'avancer loin dans la compétition, il espère vendre d'autres sachets.

Le match d'ouverture de la compétition se déroulera ce vendredi soir à 21H00 au Stade de France, la France affrontera la Corée du Sud. Et pour vous préparer à la compétition voici la liste des Bleues qui entreront en compétition pour les prochaines semaines :

Gardiennes : Sarah Bouhaddi (OL, 139 sélections/O but), Solène Durand (Guingamp, 0 sélection/0 but), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal, 1 sélection/0 but)

Défenseuses : Julie Debever (Guingamp, 2 sélections/O but), Sakina Karchaoui (Montpellier, 23 sélections/0 but), Amel Majri (OL, 46 sélections/4 buts), Griedge Mbock Bathy (OL, 49 sélections/5 buts), Eve Périsset (PSG, 13 sélections/0 but), Wendie Renard (OL, 108 sélections/20 buts), Marion Torrent (Montpellier, 20 sélections/0but), Aïssatou Tounkara (Atlético de Madrid, 11 sélections/0 but)

Milieux : Charlotte Bilbault (Paris FC, 14 sélections/1 but), Elise Bussaglia (Dijon, 186 sélections/29 buts), Grace Geyoro (PSG, 20 sélections/1 but), Amandine Henry (OL, 83 sélections/11 buts), Maeva Clémaron (FC Fleury 91, 3 sélections/1 but), Gaëtane Thiney (Paris FC, 154 sélections/58 buts)

Attaquantes : Viviane Asseyi (Bordeaux, 30 sélections/5 buts), Delphine Cascarino (OL, 11 sélections/3buts), Kadidiatou Diani (PSG, 45 sélections/7 buts), Valérie Gauvin (Montpellier, 17 sélections/9 buts), Emelyne Laurent (Guingamp, 3 sélections/O but), Eugénie Le Sommer (OL, 159 sélections/74 buts)