Stiring-Wendel, France

"Vu que l'eau ne coule pas beaucoup, on ne peut pas se coiffer correctement, donc on doit se contenter de s'accrocher les cheveux. On doit mettre un gilet sur notre robe de soirée... c'est super", se désole Virginie. Et ces problèmes du quotidien durent depuis le 24 décembre. Le soir du réveillon, une conduite d'eau de la chaufferie dans le sous-sol éclate. Depuis, 22 résidents du quartier du Habsterdick, à Stiring-Wendel, près de Forbach, vivent sans chauffage.

15°C pour les fêtes

C'est le 25 décembre que Virginie et sa famille ont découvert ce cadeau de Noël inattendu, car la veille ils étaient de sortie chez des proches.

Les convives qu'ils avaient invités chez eux pour le repas doivent repartir plus tôt que prévu à cause des températures intenables. Rodolphe, le père de famille a placé un thermomètre dans les deux étages de son appartement. "En bas, il fait 15°C; vous allez en haut, il fait 18° C..."

Surtout, ce qui énerve cet agent municipal, qui lui dit supporter le froid, c'est que ses trois filles doivent subir ces conditions de vie précaires : "J'ai regroupé les trois lits dans une seule chambre et j'ai installé un chauffage électrique qui tourne au maximum tout le temps. Mais même là, il ne fait que 20° C".

"Nous n'étions pas informés"

Ce n'est pas la première fois que la chaudière fait des siennes dans ces appartements. "Il y a un an, nous avions eu pendant trois mois des coupures. Mais c'était une pièce ou deux. Là c'est tout l'appartement", s'insurge le père de famille qui tous les mois paie 700 euros de loyers, charges comprises. "Et puis qui va payer le médecin si on tombe malade ?"

Les résidents expliquent avoir partagé leur problème avec leur gardien pour qu'il en informe la mairie, propriétaire des lieux. Seulement, Jean-Claude Holtz tombe des nues en découvrant le problème "C'est inouïe", lâche celui qui est le représentant de la commune depuis 1989.

Je peux vous garantir que ni moi ni mes adjoints n'avions été informé de la situation. On a du personnel qui aurait pu intervenir tout de suite. C'est quand même étrange que vous [en parlant de France Bleu] soyez informé avant moi !" Jean-Claude Holtz, maire de Stiring-Wendel

Mercredi 27 décembre, soit quatre jours après la panne, les pompiers et des agents municipaux sont intervenus pour tenter de réinstaller le chauffage. Il ne devrait, au mieux, pas être rétablit avant jeudi 28 décembre.