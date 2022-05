Stocamine : des militants d'Extinction Rébellion sont entrés sur le site d'enfouissement des déchets

Plusieurs dizaines de militants de l'association écologiste Extinction Rébellion ont bloqué les entrées du site Stocamine à Wittelsheim (Haut-Rhin) ce samedi 28 mai. Ils voulaient protester contre la décision d'enfouissement définitif de plusieurs milliers de tonnes de déchets.

Aller plus loin que la décision de justice

"Les substances qu'on veut enfouir se situe sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Ça fait vingt ans qu'on en parle et que rien n'est fait et l'état veut rendre le projet encore plus écocide en bétonisant la zone", explique Pousse (un pseudo), une des militantes qui étaient sur place.

"Ils ont réussi à s'introduire à l'intérieur du site et il y a eu des dégradations comme des tags" regrette le maire de la commune Yves Goepfert, qui voulait à tout prix "éviter tout incident sur ce site sensible".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mercredi 25 mai, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu les travaux d'enfouissement définitif des déchets à la suite d'un référé-suspension déposé par la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) et l'association Alsace Nature. Selon le tribunal, "il existe un doute sérieux quant à la légalité" de l'arrêté préfectoral, qui examinera le fond de la décision d'ici la fin de l'année 2022.

Les gendarmes du Haut-Rhin ont délogé les manifestants en fin de matinée.