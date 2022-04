Stockage de déchets du Grand Paris : le préfet de la Seine-Maritime valide le projet

"Les camions passeront à 50 mètres de l'école, donc près de nos enfants. A priori, on ne doit pas avoir les mêmes enfants qu'à Rouen et à Paris." Nathalie Aubert est dépitée et en colère, après la décision du préfet de la Seine-Maritime autorisant le stockage de déchets du Grand Paris tout près des habitations, à Bardouville. C'est la présidente de l'association bardouvillaise Les Pieds dans l'Eau, très mobilisée sur le sujet. Pour elle, on "sacrifie" les 600 habitants de Bardouville.

Le projet, porté par la Société Environnement et Minéraux, prévoit de stocker environ 400.000 mètres cube de déchets inertes, issus des travaux du Grand Paris. Ils arriveront par péniche à Anneville-Ambourville et seront transportés ensuite par camion jusqu'à une carrière, située sur la commune de Mauny mais accessible par Bardouville.

Les riverains annoncent jusqu'à 120 passages de camions transitant par la route principale de la commune. Par jour et pendant 4 ans. Pour eux, c'est la fin d'une vie de village tranquille à cause des nuisances sonores, de la pollution de l'air et des risques accrus d'accident. Nathalie Aubert reproche d'abord aux services de la préfecture une méconnaissance du dossier : "Ils ne savent même pas que des maisons entourent la RD64 et que l'élargissement de route ne peut pas s'effectuer."

Je ne vais pas vendre mes habitants contre de l'argent ! Le maire de Bardouville

Le conseil municipal de Bardouville s'est prononcé, à main levée et à l'unanimité, contre ce projet de stockage de déchets. Son avis n'a guère eu d'impact puisque la carrière se situe sur la commune d'à côté, Mauny. Mais l'entrée de la carrière se fait au niveau du hameau de Beaulieu, à Bardouville. Et c'est ce qui met encore plus en colère Nathalie Aubert : "Les 160 habitants de Mauny ne vont pas être impactés mais ils vont toucher des dommages pour que le stockage puisse s'effectuer sur leur commune." Et la présidente d'association d'ajouter : "Il a été proposé à un moment donné de verser des dommages à Bardouville en compensation. Mais le maire a dit 'non, je ne rentrerai pas dans ce jeu. Je ne vais pas vendre mes 600 habitants contre de l'argent!"

Le préfet semble avoir en partie entendu les arguments des opposants au projet puisque, dans son arrêté, il spécifie qu'aucun camion transportant ces déchets du Grand Paris ne sera autorisé à rouler les week-end et jours fériés et que le trafic sera interrompu aux heures d'entrée et sortie des écoles.

Concessions manifestement insuffisantes pour l'association Les Pieds dans l'Eau, qui va déposer un recours devant le tribunal administratif. Elle annonce également la tenue d'une réunion publique jeudi 5 mai à 18h30, à la salle des fêtes de Bardouville pour discuter de futures actions à mener.