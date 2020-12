"Stop à la chasse" : mobilisation ce samedi à Nice dans les Alpes-Maritimes

Le collectif animalier des Alpes-Maritimes s'est rassemblé ce samedi 12 décembre 2020 sur la place Massena de Nice pour dire "non" à la chasse. Ils ont été rejoints par les associations L214, One Voice et Green et ont pu rencontrer les niçois.