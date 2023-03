"Stop à la mort au travail" : des familles de victimes d'accidents du travail réunies à Paris

"Torres Romain, 17 ans", lit d'une voix forte l'une des membres du collectif. "Mort au travail", ajoute l'ensemble des personnes présentes. L'hommage dure deux minutes et trente secondes. Deux longues minutes, au cours desquelles une vingtaine de noms sont lus, tous victimes d'accidents mortels du travail ces dernières années. Ces noms sont ceux des fils, des frères, des pères, des maris de celles et ceux qui constituent aujourd'hui le "Collectif familles : stop à la mort au travail" .

Ces familles et amis de victimes, rassemblés en un collectif créé au mois de novembre 2022, étaient réunies ce samedi après-midi dans un square, près des Invalides, pour "mettre fin à l'omerta qui pèse sur ces accidents d travail", déclare l'un des membres. A l'entrée du parc, des fleurs, des photos et une banderole "2 morts par jour au travail" sont accrochées au grillage. Tous portent un même message : on ne doit plus mourir au travail.

Pour une meilleure reconnaissance

C'est le cas de Johana Bento Daire. Ce samedi, elle porte un t-shirt à l'effigie de son mari, Alexandre. Le 3 avril 2020, il est parti travailler et n'est jamais revenu. "Il était technicien de maintenance, il réparait un sèche linge industriel quand la machine s'est remise en marche", explique-t-elle. "Le procureur vient de rouvrir l'enquête, au vu des éléments de l'inspection du travail. Je n'en sais pas plus aujourd'hui : comment il est mort, pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé." Depuis, cette habitante de l'Essonne se bat pour une meilleure reconnaissance des accidents du travail.

Au milieu d'une centaine de personne, des membres du collectif ont rendu hommage aux victimes d'accidents de travail de ces dernières années. © Radio France - Cécile Da Costa

Et cette reconnaissance passe par une meilleure comptabilité. On dénombre, en 2021, 645 morts dans le secteur privé, selon les chiffres de l'Assurance maladie. Impossible d'obtenir des chiffres tous secteurs confondus, ou à une date plus récente. À l'échelle de notre région, les dernier chiffres disponibles datent même de 2020 (29 morts, contre 61 en 2019). "A titre d'exemple, on vient d'avoir début 2023 les chiffres de la sécurité routière de 2022", illustre Eric Louis, cofondateur du collectif des Cordistes en colère, cordistes solidaires. "Mais pour les accidents du travail, il faudra attendre fin 2023 pour avoir ceux de 2022, on parle toujours avec un énorme décalage, on a l'impression qu'il ne faut pas en parler du tout."

"Enfin, on a quelqu'un a qui s'adresser"

Cette action ce samedi était l'occasion pour de nombreux membres du collectif d'enfin se rencontrer. "On les voit, ils se prennent dans les bras, on voit des larmes couler, c'est très fort", observe Jean-Pierre Daire, le père de Johana. "Enfin, enfin on a quelqu'un à qui s'adresser, qui comprend ce qu'on vit et avec qui on va pouvoir avancer", ajoute Johana.

Comme elle, tous les proches de victimes réclament davantage de moyens pour l'inspection du travail, un meilleur soutien pour les familles, une prise en charge des frais d'obsèques, d'un suivi psychologique et surtout des "condamnations exemplaires" pour les entreprises reconnues comme fautives. Les membres du collectif on été reçus pendant deux heures et demi, ce samedi au ministère du Travail. "Pour une fois qu'on est entendu. On sent que les choses commencent à prendre une certaine ampleur, on n'est plus invisibles", se réjouit Johana à l'issue de cette réunion. Elle qui se bat pout que les accidents du travail "ne soient plus des faits divers, mais un phénomène de société".

Le Collectif demande maintenant à être reçu par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur.