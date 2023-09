"Stop à la violence en cabinet dentaire" : les dentistes se mobilisent contre les agressions et incivilités

Depuis plusieurs mois, les incivilités et agressions violentes envers les professionnels de santé, et surtout les dentistes, se multiplient. Menaces de mort, insultes, violences physiques ou verbales... Des incivilités qui éprouvent les personnels de santé, qui jettent l'éponge face à cette montée de la violence. Alors l'Union Dentaire a décidé de lancer une campagne nationale pour alerter contre ce phénomène.

Mais cette violence de la part des patients est en partie due à une exaspération face au manque d'accès aux soins dans les déserts médicaux comme le Loiret. C'est le constat que fait le docteur Véronique Moulis, dentiste à Chevilly depuis 35 ans et présidente régionale de l'Union Dentaire. "Ce qui a changé ces dernières années, c'est que les patients qui n'avaient pas accès aux soins étaient souvent des patients dilettants, qui ne venaient pas aux rendez-vous, qui ne payaient pas, et qui se faisaient progressivement éjecter de tous les cabinets", développe-t-elle. "Depuis quelques années, quand les gens changent de région et cherchent un cabinet médical ou dentaire, ils n'en trouvent pas et finissent par être exaspérés. Ils sollicitent de nombreux cabinets et se font refouler de façon fréquente."

Des patients et des personnels en souffrance

Or, lorsque ces patients sont confrontés à une urgence, ils n'arrivent pas à supporter le manque de médecins pour les prendre en charge : "Ces patients souffrent depuis des jours, ne trouvent personne pour les prendre en charge", explique-t-elle. "Et nous-mêmes dentistes, ce n'est pas que nous ne voulons pas les suivre ! Dans mon cabinet, on accueille entre 6 et 8 urgences par jour. Il faut savoir que la prise en charge d'une urgence prend entre une demi-heure et une heure par personne ! Il faut faire le diagnostic, anesthésier le patient, faire les soins, une urgence dentaire ne se traite pas en cinq minutes."

Si son cabinet n'est pas beaucoup exposé à des actes de violences, "par contre les agressions téléphoniques, c'est très fréquent, à tel point qu'on a accroché au standard le numéro de la gendarmerie à appeler en cas de problème". Et elle constate surtout deux changements : "on a toujours eu des actes d'incivilité, mais ce qui a changé d'abord c'est le profil des gens qui arrivent à un niveau très élevé d'exaspération, alors que ce sont des gens plutôt patients et compréhensifs d'ordinaire, mais qui n'en peuvent plus", souligne-t-elle*. "Et ce qui a changé aussi, c'est la résistance de nos personnels, qui sont fatigués. On a des démissions en bloc de nos assistantes, on a du mal à recruter du personnel, et le fait d'être confrontés à ce type d'attitude les fragilise encore plus, et ils finissent par abandonner le métier tout simplement."*