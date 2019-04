"Stop au massacre des dauphins" : déjà 25.000 signatures pour la pétition des enfants d'une école de Mios

Quand leur maîtresse leur a parlé de ce problème des dauphins échoués sur nos plages cet hiver les enfants se sont immédiatement demandés ce qu'ils pouvaient faire pour arrêter le massacre. La maîtresse a proposé une pétition et ils ont imaginé avec elle trois propositions pour éviter les échouages.

"Plus de 700 dauphins mutilés par des pêcheurs se sont échoués sur nos côtes Atlantiques depuis le début de l'année 2019. Monsieur Le Président, il faut absolument :

1) Arrêter la pêche intensive

2) Rendre obligatoire l'utilisation de "Pinger" (dispositif acoustique repoussant les dauphins loin des bateaux de pêche).

3) Durcir la réglementation et les contrôles en mer.

Merci de participer à stopper le massacre de ces pauvres dauphins.

Moi ça me fait mal au coeur. Quand on les voit comme ça, c'est un peu comme si c'était nous. Je suis sûr que notre pétition va marcher. On espère qu'il y aura de plus en plus de signatures.