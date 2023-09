Stop aux abandons d’animaux : le refuge SPA de Thionville saturé

La SPA nationale déplore ce mercredi un bilan à nouveau catastrophique cet été avec plus de 16 400 animaux abandonnés. Illustration de cette détresse au refuge SPA de Thionville où Jennifer Megna, sa responsable déplore "une situation très compliquée avec des abandons arrivés plus tôt que prévus. On est totalement saturé." Ainsi, la liste des animaux en attente d’être abandonnés par leurs maîtres et confiés à la SPA s’allonge : 60 chiens et plus de 50 chats. "Quand un box se libère, il est occupé 10 minutes plus tard."

Inflation

Les propriétaires abandonnant leurs animaux prétextent souvent des changements de vie professionnelle ou personnelle, des allergies, des déménagements. Mais aussi de plus en plus souvent l’inflation. "L’alimentation a beaucoup augmenté, de plus de 40% pour un sac de croquettes. Pour ceux qui ont beaucoup d’animaux ou peu de moyens, cela impacte tout de suite le budget." admet Jennifer Megna.

Changer les mentalités

La SPA a lancé une nouvelle campagne de communication pour tenter d’inciter à l’adoption et surtout de dissuader les maitres d’abandonner leurs compagnons. Intitulée "Humains perdus", elle inverse les rôles en diffusant les avis de recherches des propriétaires, lancés par les animaux eux-mêmes. "Nous sommes le pays champion d’Europe des abandons. Il faut que les mentalités changent et que les gens se responsabilisent." implore la responsable du refuge de Thionville.