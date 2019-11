Agressions de pompiers en Gironde : "peut-être faut-il renoncer à porter secours à tout prix"

Bordeaux, France

Les pompiers affichent leur colère sur la carrosserie de leurs camions et les murs des casernes à Bordeaux et en Gironde, depuis fin juin et le début de leur grève, pour réclamer plus de moyens. Ils sont plus discrets sur les agressions dont ils sont les victimes, mais c'est aussi, et de plus en plus, un motif de leur malaise. Il y a en moyenne en Gironde depuis le premier janvier 2019, trois à quatre 4 agressions de pompiers par semaine en moyenne (menaces insultes crachats coups). Rien qu'à Bordeaux, il y en a eu, deux, en moins de trois semaines. Une situation qui n'est plus acceptable, explique le syndicat UNSA.

"Ce n'est plus vivable et il faut le dire"

Ces agressions ont un impact psychologique de plus en plus fort sur les pompiers, au point que certains outrepassent leur devoir de réserve. C'est ce qui s'est passé avec ce coup de fil reçu il y a quelques jours à France Bleu Gironde. De l'autre côté du combiné, un pompier remonté mais gêné surtout. Il explique qu'il n'a pas le droit de nous appeler, que ce n'est pas bien, mais que c'est plus possible, qu'il n'en peut plus d'entendre que des collègues sont pris pour cible, et qu'il faut donc en parler. Et de citer ces pompiers poursuivis par un homme à Floirac un couteau à la main, alors qu'ils viennent à peine de franchir le seuil de la porte, pour une intervention banale. Ou encore, ces crachats au visage, en plein rue, à Bordeaux, sur une autre intervention banale.

Des conditions de travail qui ne sont plus vivables. Les syndicats de pompiers l'affirment aussi. Ce sont trois à quatre agressions par semaine en moyenne en Gironde depuis le début de l'année (pour celles qui sont remontées parce que tout n'est pas forcément notifié). En 2018, en Gironde, il y a eu 678 pompiers agressés au cours de 169 interventions. C'est +213% en 10 ans en France.

Caméras piétons, gilets pare-lame et interventions non systématiques ?

Alors que faire ? "Notre métier est fait pour porter secours, pas pour être frappé, se faire insulter ou se faire cracher à la figure. C'est particulièrement éprouvant de repartir le lendemain en intervention sans avoir la peur au ventre. J'ai des collègues qui sont perturbés et j'en ai même un autre qui carrément changé de métier et qui est parti au Canada suite à une agression", témoigne Jean Billard.

Les pompiers de la Gironde doivent "bientôt tester les caméras-piétons en intervention. Il est aussi envisagé par le ministère de l'Intérieur, des gilets pare-lame comme il existe des gilets pare-balles pour les policiers. Et peut-être faut-il aussi revoir nos missions", ajoute Jean Billard de l'UNSA, "ne plus intervenir coûte que coûte, porter secours à tout prix, et reculer quand on est menacé de mort".