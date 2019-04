Dépôts sauvages de déchets : la Ville d'Ornans dit stop

A Ornans, dans la vallée de la Loue, les dépôts sauvages de déchets se multiplient depuis quelques mois et donnent lieu à des opérations de dépollution, aux dépens des contribuables.

Ornans, France

Le maire d'Ornans pousse un coup de gueule en raison de la multiplication des dépôts sauvages dans sa commune. Car qui dit dépôts sauvages dit évidemment nettoyage et dépollution. Et ça coûte cher au contribuable.

La vallée de la Loue : un patrimoine exceptionnel

Dernière découverte en date : des déchets sous le belvédère du Saut Chevalier, qui donne sur la Vallée de la Brème, à proximité de Saules. Pour Sylvain Ducret, c'est incompréhensible. "Ce qui m'a fait bondir, explique-t-il, c'est le fait que dans un patrimoine naturel exceptionnel, on puisse jeter des immondices d'un belvédère". "C'est un phénomène qui nuit à l'environnement, poursuite le maire d'Ornans, à la nature, à l'image touristique qu'on veut bien donner. Il y a des nuisances olfactives également".

Aucune tolérance possible", le maire d'Ornans

Sylvain Ducret en a assez et estime qu'il n'y a aucune tolérance possible face à l'irrespect et l'incivilité. "Il faut sanctionner fortement" prévient le maire. Le dépôt sauvage de déchets est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500€.

