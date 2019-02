Stop aux incivilités dans les déchetteries de Besançon et sa région

Dans Besançon et sa région, le Sybert constate une hausse des comportements inappropriés dans les déchetteries et en appelle au civisme de chacun. Car les agents sont confrontés au refus ou non-respect des consignes de tri, à des insultes, injures et menaces voire agressions physiques.

Le Sybert, syndicat mixte qui traite tous les déchets collectés par la communauté d'agglomération du Grand Besançon et les communautés de communes Loue Lison et Val marnaysien, constate une hausse des comportements inappropriés dans les déchetteries.

Vingt-deux dépôts de plainte en 2018 contre douze en 2017

Car les agents sont confrontés au refus ou non-respect des consignes de tri, à des insultes, injures et menaces, voire agressions physiques. "Ça va jusqu'à la confrontation, limite physique, explique Stéphane, agent depuis huit ans dans une déchetterie du Sybert, puisque c'est du nez à nez. Et par rapport aux insultes, sachant que c'est gratuit, y'a pas de souci ça on le vit, je ne vais pas dire au quotidien quand même mais il y a des gens qui n'ont aucun scrupule, tout simplement".

A la déchetterie de Pirey, près de Besançon, les agents se font insulter parce qu'ils refusent des déchets, qui n'ont pourtant rien à faire en déchetterie © Radio France - Anne Fauvarque

Stéphane a encore déposé plainte il y a trois semaines, car il s'est fait copieusement insulter, pour un problème de tri, raconte-t-il : "On ne peut accepter de se faire insulter parce qu'on refuse de prendre des déchets". Vingt-deux dépôts de plainte ont d'ailleurs été réalisés l'an dernier contre douze en 2017.

L'agent ne fait que son travail et applique les règles officielles, dit-il : "La déchetterie c'est simple, il y a des exutoires pour chaque déchet, il y a des déchets qu'on ne peut pas prendre, il faut le comprendre. Mais on est le premier interlocuteur de l'usager donc à nous de faire la part des choses. Il faut du dialogue. Ce qui est dommage c'est qu'on en vienne à des insultes trop faciles. Le dialogue est si simple en soi".

Les agents des déchetteries ne sont pas habilités à procéder au déchargement des véhicules. © Radio France - Anne Fauvarque

Face à cette hausse des comportements inappropriés constatée dans toutes les déchetteries du Sybert, le syndicat en appelle au sens civique de chacun. Dans un communiqué, il dit "compter sur tous les usagers pour que les règles élémentaires de courtoisie soient désormais témoignées aux agents".

Le Sybert demande aux usagers de respecter les règles de courtoisie vis-à-vis des agents. © Radio France - Anne Fauvarque

Le Sybert rappelle que les agents ont pour mission d'accueillir, de renseigner et diriger les usagers, de veiller au maintien de la sécurité des usagers et de la propreté du site, d'assurer le suivi et le respect des consignes ainsi que le bon fonctionnement général de la déchetterie.