Stop aux piétons et aux cyclistes sur la VR52 à Marange-Silvange!

A peine inauguré le tunnel de la VR 52 entre Rombas et Marange-Silvange a du fermer plusieurs fois à cause de piétons et de cyclistes. En s'aventurant sous le tunnel, les dangers pour eux sont réels et les systèmes de surveillance provoquent la fermeture des entrées et des sorties.

C'est un tunnel tout beau, tout neuf sur la Voie rapide 52, entre Rombas et Marange-Silvange... mais attention il est réservé aux voitures, aux motos et aux poids lourds. A peine inauguré il y a une semaine le tunnel a du fermer trois fois à cause des piétons. Les autorités veulent faire passer ce message : c'est dangereux et c'est interdit d'emprunter le tunnel à pieds ou à vélo.

"Il ne faut pas du tout que ça devienne une nouvelle habitude".

Baptiste Beck du centre de gestion du trafic, la DIR EST Myrabelle surveille les axes routiers. Il déplore déjà 3 cas de passages occasionnant la fermeture du tunnel et des désagréments pour les usagers. Ces intrusions n'ont pas manqué d'attirer l'attention des opérateurs de télésurveillance, alors "la fermeture du tunnel est actionnée en quelques instants, à distance, depuis le PC sécurité"

Comme toutes les routes pour automobiles, le tunnel est aussi interdit aux tracteurs et aux voitures sans permis.

Un faux sentiment de sécurité pour les cyclistes et les piétons

Un tunnel de 400 mètres avec un tout petit trottoir pour les urgences et une sortie de secours, on peut croire que c'est sans danger...mais pas du tout. Selon Nadjwa Pailloux responsable du CISGT Myrabelle, l'organisme qui surveille et prend soin des axes routiers chez nous. "C'est un faux sentiment de sécurité". Ce mauvais sentiment de sécurité est du à la nouveauté du tunnel, et au petit trottoir d'urgence. De plus selon elle "le fait de voir le bout du tunnel donne un sentiment que le traverser est facile".

Des chemins alternatifs sont possibles et sans danger, comme l'ancien tracé, en attendant qu'une voie nouvelle soit construite au dessus de la tranchée ouverte de Marange Silvange.

Images de télésurveillance issues du centre DIR -EST de Moulins-les-Metz © Radio France - Alexandre Mottot

Après trente ans de discussions et des travaux titanesques, le Tunnel de la VR52 est une construction très moderne. Un programme d'intelligence artificiel donne l'alerte en cas de problème comme des dégagements de fumée grâce à la détection d'opacité. Des opérateurs scrutent les lieux sans relâche jour et nuit. Du coup, au moindre doute le tunnel est fermé à distance. Christophe Téjédode l'exploitation à la Dir-Est nous explique "il y a 9 caméra dans un sens et 9 dans l'autre, quelqu'un qui circule est filmé sur tous les angles". en cas de problème le tunnel est fermé et une équipe est envoyée sur place.

