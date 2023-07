Strasbourg : un peu plus de 500 personnes rassemblées à la marche citoyenne en hommage à Nahel

Un peu plus de 500 personnes, selon la CGT, ont marché en hommage à Nahel et contre les violences policières à Strasbourg.

A Strasbourg, un peu plus de 500 personnes, selon la CGT, ont participé à la marche citoyenne en hommage à Nahel , alors que le policier auteur du tir est toujours en détention , et contre les violences policières, samedi 8 juillet. Associations, syndicats et partis politiques avaient appelé à manifester nationalement pour exprimer "deuil et colère". Dans le cortège, les manifestants se sont aussi indigné sur le traitement, plus généralement, des quartiers populaires, par l'État.

ⓘ Publicité

"Ça pourrait être un de mes élèves". Le cortège s'est élancé un peu après 10 heures, depuis la place de la République et Maxime, enseignant, fermait la marche : "Il y a quand même une forme de récurrence de ce qu'on appelle les "bavures policières", qui deviennent un peu systémiques donc forcément, ça interroge !", exprime le professeur de sciences économiques et sociales, venu notamment avec une collègue.

"Moi les jeunes que j'ai au collège, je ne les vois pas comme des délinquants, je les vois comme des gamins victimes de la société actuelle qui parfois arrivent en se disant que de toute façon ils "ne deviendront rien", c'est quelque chose d'intériorisé, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte ils se censurent beaucoup sur leurs capacités à réussir", déplore Céline, enseignante en REP+ à Strasbourg, "on est constamment en train de leur dire qu'il faut qu'ils s'intègrent alors qu'ils sont nés en France, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas normal".

Lutter contre le "racisme institutionnel"

Parmi les participants, Myriam, 23 ans, étudiante en école d'ingénieur et membre du syndicat Solidaires Etudiant : " La violence envers les quartiers populaires et les personnes racisées est déjà ancienne, elle découle d'une histoire coloniale et raciste de la France, c'est dans cette logique-là que s'inscrivent les violences policières ", selon l'étudiante, née à la Réunion et qui se dit "impliquée dans la lutte anti-raciste".

Lutter contre le racisme, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Lune, Aminata et Camille, la vingtaine, sont venues manifester. "Aujourd'hui on n'a plus de raisons de douter du racisme institutionnel de la police et du gouvernement", assène Lune, "je pense même que c'est un problème qui a été trop longtemps mis sous le tapis en France", ajoute Aminata qui pense en avoir fait les frais "indirectement". "Il faut écouter la colère du peuple", termine Camille.

Une pancarte, lors de la marche citoyenne contre les violences policières, à Strasbourg. © Radio France - Paola Guzzo

"Qu'on mette ça sur le dos des parents, c'est incroyable"

Mylène porte une pancarte sur laquelle on peut lire "Je suis Nahel" : "Si on se met à tuer des jeunes qui font des conneries où va-t-on ? J'ai aussi un jeune, il a aussi fait des conneries ! Les abattre, comme ça pour une bête ce n'est pas normal", s'indigne la Strasbourgeoise de 65 ans et mère de deux enfants, "on sait ce qu'il se passe dans les quartiers, le chômage, les jeunes livrés à eux-mêmes, abandonnés par l'État, qu'on mette ça sur le dos des parents c'est incroyable", ajoute-t-elle en référence aux propos du ministre de la Justice et du président Emmanuel Macron qui a appelé à "la responsabilité des parents" des émeutiers .

Dans le cortège, toutes et toutes rêvent de changement, que ce soit au niveau du traitement par l'État des quartiers populaires, comme Myriam, qui aimerait "qu'on ne les marginalise plus ", ou au niveau de l'institution policière. Camille souhaiterait par exemple des mesures concrètes pour "réformer la police", ce qui serait "un début pour stopper cette violence policière", selon elle.

"On n'est pas sur une manifestation anti-policiers, on est sur une manifestation qui conteste d'une part l'utilisation que le pouvoir fait de la police comme outil de répression des mouvements sociaux, et les méthodes utilisées par la police, de plus en plus dangereuses, puisqu'on se retrouve avec des dérives de plus en plus importantes", précise Laurent Feisthauer, secrétaire général de la CGT du Bas-Rhin. La marche s'est terminée place de la Bourse aux alentours de midi.