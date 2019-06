Strasbourg : 31 projets réalisés par des habitants financés par la ville

Strasbourg, France

Plus de 200 dossiers ont été déposés par les habitants l'hiver dernier. Les Strasbourgeois ont pu voter pour ceux qu'ils préféraient sur la plateforme de participation citoyenne. Après 9000 votes, 31 projets ont été retenus par un comité composé d'élus, d'agents de la ville et de citoyens. Une condition importante : pour que le dossier soit validé, le budget de chaque projet ne devait pas excéder 100.000 euros en sachant que la ville proposait une enveloppe globale d'un million d'euros dans le cadre de cette démarche de démocratie participative.

Un nouveau budget participatif en 2020

Des projets très divers ont attiré l'attention du comité tripartite : environnementaux, sportifs, éducatifs, etc. Celui qui a recueilli le plus de votes (1.339), les Jardins de Babylone, est porté par un collectif d'habitants, d'artistes et de parents d'élèves. Il souhaite créer un lieu de vie et de rencontre, rue de Thann, en végétalisant les trottoirs et pieds d'immeubles, ainsi qu'en installant des sculptures en bois, métal, céramique. Le coût du projet s'élève à 95.000 euros.

D'autres villes françaises ont mis en place cette initiative. A Strasbourg, le taux de projets retenus est plus élevé : 214 ont été déposés dont 31 retenus. A Lille : 513 déposés dont 18 retenus. Les élus strasbourgeois assurent qu'un nouveau budget participatif sera mis en place en 2020.