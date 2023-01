Strasbourg : Afghanes et Iraniennes manifestent ensemble pour le droit des femmes

"Femme, vie, liberté !" Ce slogan, entonné par les militantes iraniennes depuis des mois dans les rues d'Iran et du monde entier , est cette fois réservé aux femmes afghanes. Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées place Kléber à Strasbourg pour protester contre les privations de liberté décidées par le régime des Talibans depuis leur prise de pouvoir il y a plus d'un an.

"Il faut se mettre à leur place"

En décembre 2022, le régime afghan privait les femmes d'étudier au collège, au lycée et à l'université . "Avant les Talibans, on était libre dans mon pays, raconte Fezile, arrivé à Strasbourg il y a un an et demi avant le changement de régime. On pouvait étudier, sortir. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire tout ça. On doit toujours être accompagnée par une homme. Ils nous imposent de rester à la maison".

Dans la centaine de personnes rassemblées on trouve des Afghanes avant des pancartes, des Afghans qui agitent des drapeaux, mais aussi beaucoup d'Iraniennes et Iraniens. Sayeh, artiste iranienne arrivée en juillet à Strasbourg et très émue en entendant les discours, appelle à l'empathie. "Il faut se mettre à leur place. Ce qui se passe là-bas, dépasse toute imagination. Elles ne peuvent plus étudier ! Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les yeux bleus, des cheveux blonds ou qu'on n'est pas Européennes, qu'on est construites pour ressentir tout ce mal."

C'est le collectif "Voix des femmes de Kaboul à Téhéran", créé en décembre dernier pour rallier les causes des femmes iraniennes et afghanes, qui est à l'origine de la mobilisation. Une de ses porte-paroles, qui préfère garder l'anonymat, espère remettre ce sujet sur le devant de la scène politique et médiatique. "On n'en entend presque plus parler depuis l'année dernière. Il y a eu la guerre en Ukraine et le sort des femmes Afghanes a presque disparu des médias, du discours des politiques. On a besoin qu'ils s'engagent vraiment, qu'ils mettent la pression."

Des militantes féministes étaient également présentes, pour chanter en choeur "Solidarité, avec les femmes du monde entier". Des gilets jaunes ont également arrêté leur cortège quelques minutes pour applaudir la mobilisation.