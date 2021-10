Strasbourg : appel aux volontaires pour inaugurer le marché de Noël en chantant

La ville de Strasbourg lance une chorale participative pour inaugurer son marché de Noël vendredi 26 novembre. Si vous êtes motivés, il faut s'inscrire et répéter.

Et si vous chantiez au pied du grand sapin de Noël de Strasbourg pour inaugurer l'édition 2021 du marché de Noël de la capitale alsacienne. La mairie lance une chorale participative. Tous les Strasbourgeois sont invités à interpréter des classiques de Noël comme "Les anges dans nos campagnes", "Adeste fideles", "Mon beau sapin" ou encore "Douce nuit".

Pour préparer cette journée inaugurale du vendredi 26 novembre, les volontaires devront apprendre et répéter les chants tous ensemble. Pour cela, ils seront accueillis par le chef de chœur Philippe Utard pour les ateliers au Palais des fêtes les samedis 6, 13 et 20 novembre, de 14h à 17h00. L'inscription et la participation aux trois ateliers de chants est fortement conseillée : https://my.weezevent.com/chorale-participative-1