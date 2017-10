Strasbourg : après avoir perdu l'usage de ses jambes, la harpiste Anja Linder raconte sa reconstruction dans son livre

"Les escarpins rouges." C'est le titre du livre de la strasbourgeoise Anja Linder. La joueuse de harpe a perdu l'usage de ses jambes en 2001 après la chute d'un platane lors d'un concert au château de Pourtalès. Elle raconte sa reconstruction avec pudeur et sans pathos.

Anja Linder avait besoin de raconter son histoire avec ses propres mots, sans tomber dans le pathétique. C'est ce qu'elle fait dans son livre "Les escarpins rouges." Des escarpins achetés la veille de l'accident au château de Pourtalès à Strasbourg.

Ma mère a été exceptionnelle.

Cet ouvrage, c'est l'occasion pour la harpiste de mettre en avant certains aspects de sa vie. Des aspects souvent oubliés dans les reportages qui ont pu être faits sur son parcours. Notamment l'importance qu'a eu sa famille après son accident : "Ma mère a été exceptionnelle," raconte la Strasbourgeoise. "Elle venait me voir tous les midis pour me donner son amour et essayer de me redonner goût à la vie." En trois semaines la musicienne avait perdu dix kilos. "Mais j'ai pu compter sur toute ma famille qui a toujours cru en mes capacités de rejouer de la harpe un jour." Et pourtant ce n'était pas gagné.

Remettre certaines personnes à leur place

Dans le milieu de la musique, certaines personnes lui disaient d'arrêter, de faire un autre métier, quelque chose qui nécessitait moins de déplacements. "On m'a déjà proposé de devenir bibliothécaire," confie Anja Linder un peu amère. "Certaines personnes me donnaient des conseils en pensant que c'était ce qui était bon pour moi alors que je ne leur avais rien demandé." Avec le temps, l'artiste a réussi à apprendre à remettre ces personnes à leur place. Elle en parle dans son livre, en espérant que ces individus se reconnaîtront.

Une féminité retrouvée

L'autre combat a été celui de la reconquête de sa féminité. "A l'hôpital, un médecin m'a dit que ça ne servait à rien d'être jolie quand on était en fauteuil," se souvient Anja Linder. "Mais après un gros travail sur moi, j'ai pu retrouver une certaine féminité. Elle est différente d'avant, mais je m'épanouis très bien comme ça." L'harpiste a pu notamment compter sur sa kiné qui a su la conforter dans cette quête d'esthétique.

La musique : des moments de grâce

Enfin, si Anja Linder a pu se reconstruire, c'est aussi grâce à la musique bien sûr. "Au centre de rééducation je pleurais en écoutant du Mozart," se remémore-t-elle. "Quand je joue, j'oublie mon handicape, j'ai l'impression de pouvoir tout faire, de pouvoir voler." Anja Linder parle même de "moments de grâce" lorsqu'elle est sur scène avec tous les autres musiciens. Des moments qu'elle partage donc dans "Les escarpins rouges", en librairie depuis le 12 octobre aux éditions Max Milo.