Strasbourg : après les parkings, les terrasses, nouvel objet de conflit entre mairie et restaurateurs ?

Les beaux jours sont là et les terrasses reviennent au cœur des débats à Strasbourg. Une commission municipale du domaine public sera créée mercredi 10 mai en conseil municipal. L'objectif : mettre tout le monde autour de la table (restaurateurs, riverains, représentants des cyclistes, de piétons, administration) pour rédiger un nouvel arrêté municipal avec des règles plus en phase avec l'époque. Si la démarche est acceptée par les représentants de restaurateur, ils dénoncent la méthode employée par l'équipe municipale.

Un nouvel arrêté, soixante-dix ans après

Cette commission doit aboutir à la mise en place d'un nouvel arrêté pour établir un nouveau règlement du domaine public. Le précédent datait de 1951. La ville de Strasbourg compte aujourd'hui plus de 650 terrasses, un chiffre qui a augmenté d'un tiers en sept ans. "Il fallait toiletter cet arrêté très ancien, la ville a beaucoup évolué depuis. Les principes ont été posés par une commission informelle qui se réunit depuis la fin des confinements" entre les différents acteurs du secteur, explique Pierre Ozenne, l'adjoint en charge des espaces publics partagés. Cette commission municipale doit donc établir ce nouveau cadre et le contrôler à l'avenir.

Il prévoit notamment de généraliser le marquage des terrasses au sol (déjà présent dans la plupart des cas) ou encore de fixer un horaire de fermeture des terrasses à 00h30 en été. "Il n'y a pas de problèmes particuliers dans les rues à Strasbourg, ça se passe plutôt bien. Cette commission n'est pas une révolution, sauf à savoir qu'il y a un dialogue plutôt constructif. Ça a pour but de faire cohabiter les différentes parties", reconnait Jacques Chomentowski, le président délégué de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie (UMIH) du Bas-Rhin.

"Une double punition"

Mais la suite des opérations pourraient se compliquer, notamment après la décision de la Ville d'augmenter le prix au mètre carré des terrasses . Des nouveaux tarifs (+5% pour les terrasses de moins de 25m2, +10% pour celles de plus de 50m2, +20% pour celle de plus de 100m2) sont appliqués depuis le mois d'avril. Lors de négociations en amont, la Ville et les représentants de restaurateurs se sont accordés sur certaine augmentations, mais pas sur toutes. "La Ville voulait mettre en place une hausse progressive du prix au mètre carré en fonction de la taille des terrasses, ce que j'ai refusé. Il devait y avoir revoyure, mais la mairie a décidé de les appliquer quand même", explique Jacques Chomentowsky.

Une "double punition" selon lui alors que dans le même temps, la Mairie décidait d'une hausse du prix des parking , cette fois sans concertation. "Faut pas venir raconter au peuple qu'on veut faire de la démocratie participative. Ce n'est pas du tout de la démocratie participative, ils font ce qu'ils veulent", poursuit le président-délégué de l'UMIH.

"La commission c'est l'usage, l'aspect tarifaire c'est plutôt du domaine de l'exécutif" répond Pierre Ozenne. Il tient à relativiser ces hausses de prix : "Si on les calcule sur une période de six mois, en centre-ville, la terrasse coûte 45 centimes par jour par mètre carré". Il justifie également la politique d'augmentation progressive du prix au mètre carré en fonction de la taille des terrasses. "Sur nos 659 terrasses, on a les deux tiers qui sont inférieures ou égales à 25 m2 et n'ont pas la possibilité de s'agrandir. C'est normal que celui qui a la possibilité d'avoir plus d'espace parce qu'il y a un investissement de la collectivité, paie plus cher ces mètres carré supplémentaires (au-delà des 25 m2 ndlr)."

Ces hausses de prix risquent en tout cas de plomber les débuts de la nouvelle commission municipale terrasse. Les représentants de restaurateurs ont promis de se faire entendre durant les prochaines semaines.