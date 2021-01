Strasbourg : découvrez les coulisses du démontage du grand sapin de Noël de la place Kléber

Strasbourg, capitale de Noël : c'est terminé ! Depuis 7h00 ce matin, une cinquantaine d'agents s'active pour démonter les décorations et le grand sapin installé Place Kléber.

Les équipes techniques s'activent pour retirer les décorations et tronçonner les différents sapins.

60 ans, 30 mètres de haut et quasiment 6.5 tonnes

Malgré l'annulation du marché, il régnait en maître sur la place Kléber depuis le 2 novembre dernier.

Après plus de 2 mois de magie et le lancement des illuminations qui s'est fait virtuellement, le sapin de Noël de Strasbourg sera débranché ce lundi et s'arrêtera de briller en attendant l'édition 2021.

La mairie de Strasbourg a souhaité conserver ce symbole des fêtes de fin d'année. En revanche, aucun chalet du Marché de Noël n'a été installé en raison de la crise sanitaire. © Radio France - Romain Ambro

50 personnes mobilisées... et 1 semaine de travail !

Retirer le grand sapin de Noël de Strasbourg nécessite des moyens humains et logistiques.

Coupé en octobre dernier sur le ban de Walscheid en Moselle, il quittera la capitale alsacienne lundi prochain avant d'être recyclé.

Le grand sapin de Noël de Strasbourg installé place Kléber depuis lundi 2 novembre 2020 © Radio France - Romain Ambro

En attendant, depuis 7h00 du matin ce lundi 11 janvier, les équipes techniques de la ville de Strasbourg, épaulés par des prestataires extérieurs, s'activent au démontage en commençant notamment par retirer les expositions et mini-forêts installées sur la place.

Les équipes techniques retirent également les guirlandes électriques dans les rues de Strasbourg © Radio France - Romain Ambro

Une opération coordonnée sur place par Richard qui chapeaute les équipes pour veiller à la sécurité et au bon déroulement du démontage.

En priorité, il s'agit de retirer tout ce qui est en périphérie :

les petits et grands massifs

les lanternes

les guirlandes électriques

les hauts-parleurs

le chalet technique

Les lanternes et décorations retirées par les équipes techniques de Strasbourg © Radio France - Romain Ambro

Les différents sapins sont ensuite coupés à la tronçonneuse avant d'être recyclés.

Dès la semaine prochaine, la Place Kléber retrouvera ainsi son calme et son visage habituel.