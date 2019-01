Strasbourg : des adolescentes placées en foyer d'accueil racontent leur quotidien dans un clip

Strasbourg, France

Leur clip cartonne sur Youtube. Plus de 5.000 vues depuis sa sortie début décembre. "Vise le Haut", c'est son titre. Un clip réalisé par 11 adolescentes de la Maison d’enfants Saint-François d’Assise de Strasbourg.

Elles s'appellent Alicia, Léa, Sara, Ophélie, Dona, Béatricia, Mégane, Anne-Lydie, Oléna, Cécile et Layanna. Dans ce clip, elles racontent l'histoire d'une jeune fille placée en famille d'accueil. "On raconte ce qui lui est arrivée quand elle était jeune. On raconte sa vie en communauté. Elle s'interroge sur son avenir, sur ce qu'elle voudrait faire plus tard", explique Mégane, 15 ans. "On a toute une phrase ou un paragraphe qui correspond à ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit", complète Cécile, 17 ans.

Démonter les clichés et les préjugés sur les enfants placés

Une vie loin des idées reçues. _"La plupart des gens que j'ai rencontré ont une mauvaise image des jeunes filles en foyer, une image dégradante_, regrette Cécile. Le but de cette chanson c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas de mauvaises filles et qu'au contraire, on a des vœux, des rêves et qu'on a quelque chose dans le crâne."

Des filles pleines d'ambition

Cyril Puccio, éducateur et musicien/chanteur depuis 10 ans, est à l'origine de ce projet."L'objectif c'était de leur permettre de parler de leur vécu à travers un support : la musique. Elles disent 'ne vois tu pas que je suis normale' et 'je pense à mon avenir'. Ça montre qu'elles sont dans une démarche de projection. Ce sont des filles pleines d'ambition". Fières d'avoir mené à bien ce projet, elles préparent déjà le prochain.