A Strasbourg, des chômeurs font du sport avec des recruteurs pour trouver du boulot

L'opération s'appelle "Du stade à l'emploi". Pôle Emploi et la Ligue du Grand Est d'athlétisme se sont associés pour proposer une journée de job dating particulière. Une matinée de sport où recruteurs et demandeurs d'emplois se sont mélangés, avant des entretiens plus conventionnels l'après-midi

Trouver son job en faisant du sport avec son futur employeur. C'était la première opération "Du Stade vers l'emploi" ce mardi matin au stade d'athlétisme de Hautepierre à Strasbourg. 70 chômeurs ont participé à des ateliers sports organisés par la ligue d'athlétisme du Grand Est et Pôle Emploi.

Ils étaient répartis en petits groupes et mélangés - anonymement - à une quinzaine de recruteurs. L'occasion de se découvrir autrement, avant de vrais jobs dating l'après midi.

L'un des ateliers proposés permettait de se "souder". En avançant tous autour d'un cercle, au même rythme, le plus élevé possible pour le groupe. Car c'est bien l'objectif : développer une cohésion, mieux se connaître, sans savoir si le coéquipier en short est chômeur ou employeur. Ceux qui veulent bien se dévoiler un peu apprécient en tout cas la démarche comme Farid, un demandeur d'emploi de Strasbourg : "Je trouve cela hyper intéressant, je suis à la recherche d'un emploi. Je trouve cela cool. C'est hyper top pour rencontrer les gens" dit-il en continuant à courir.

Lors de l'opération du Stade à l'emploi à Strasbourg Hautepierre © Radio France - Antoine Balandra

Dans le groupe d'à côté, en jogging lui aussi, Raphaël Faby tente de rester discret tout en sautant à pieds joints. Il est recruteur pour le groupe de restauration les Trois Brasseurs. "Aujourd'hui compte tenu de la période compliquée que l'on a traversé, on cherche des employés de salle, des barmen, des employés de cuisine. C'est hyper important pour nous le savoir être, le savoir faire on est là pour leur apprendre, donc le savoir être est hyper important. Et effectivement d'emblée on voit déjà des gens qui peuvent nous intéresser" dit-il.

Rigoler avec son possible futur employeur

Plus facile en effet d'échanger quand on court en se tenant par l'épaule. Vincent Schaad est directeur du Pôle Emploi de Strasbourg Hautepierre explique : "On tombe les masques, cela permet de s'apprécier autrement. IL n'y a pas de marqueur social. C'est incroyable parce que c'est détendu, or quand on va à un entretien habituellement cela ne n'est pas du tout, les gens sont crispés... Et là on voit bien cela rigole, cela s'exprime. Et pour moi ce n'est pas rien. Et du coup les gens se révèlent, se dévoilent" dit-il.

Du stade à l'emploi à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Les 16 entreprises présentes avaient en tout cas une trentaine d'offres d'emploi à pourvoir, dans le transport, l'hôtellerie restauration ou la banque. Des offres qui trouvent souvent le ou la bonne candidate à la fin de la journée.