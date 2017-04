Strasbourg : des électeurs apprennent au bureau de vote qu'ils sont radiés

Selon la mairie, 15.000 Strasbourgeois sont concernés : en se présentant au bureau de vote ce dimanche, des électeurs ont appris qu'ils étaient radiés des listes électorales, à cause d'un changement d'adresse ou d'un problème d'état civil. Ils tentent un recours auprès du tribunal d'instance.

Une mauvaise surprise pour des électeurs strasbourgeois qui ont découvert en se présentant à leur bureau de vote ce dimanche qu'ils étaient radiés des listes électorales. Selon la mairie, 15.000 personnes sont concernées : elles se sont présentées à la mairie et ont été renvoyées vers le tribunal d'instance pour tenter un recours afin de pouvoir pour le second tour et éventuellement pour ce premier tour. Beaucoup font la queue depuis ce matin.

Entre 16000 & 35000 électeurs strasbourgeois découvrent au bureau de vote qu'ils sont radiés des listes. Ils sont au tribunal d'instance. pic.twitter.com/fqO3AGIyKp — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) April 23, 2017

Des radiations pour des causes diverses

Ces radiations seraient dues dans certains cas à un changement d'adresse non signalé. Dans la file, Valentine Royau, 25 ans, fait parmi de ces électeurs malheureux :

J'ai emménagé à Strasbourg il y a sept ans, je vivais en résidence universitaire. J'ai déménagé, je me suis renseignée et on m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de signaler le changement d'adresse donc je ne l'ai pas fait. Je me sens frustrée car j'ai bassiné tous mes copains pour qu'ils aillent voter et aujourd'hui, c'est moi qui ne vote pas !

Plus incongru, pour d'autres électeurs malchanceux, il s'agirait d'un problème d'état civil : plusieurs femmes mariées se sont vues établir leur carte d'électeur à leur nom de jeune fille, sans qu'il soit possible d'en déterminer la raison. Résultat, au moment de l'envoi des cartes d'électeurs, les adresses étaient incorrectes et les enveloppes sont retournées à l'expéditeur.

C'est ce qui est arrivé à Marie-Christine Le Doz, médecin : celle-ci n'a pas déménagé, elle est mariée depuis longtemps et elle ne s'explique pas pourquoi l'administration est allée chercher son nom de jeune fille :