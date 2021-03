Ils étaient une centaine ce dimanche après-midi dans les rues de Strasbourg, en musique et fleurs à la main, pour dire leur ras-le-bol des fermetures de théâtres, salles de concerts, bars, restaurants, cinémas ou salles de sport et réclamer un débat démocratique autour de ces fermetures.

Strasbourg: des fleurs pour la réouverture des lieux de culture et de convivialité

Un concert et des fleurs pour le cinéma Star

Il y a longtemps qu'on n'avait plus entendu de musique dans la rue. La petite manifestation fleurie et colorée est guidée par les Percussions de Strasbourg, un pianiste tracte son instrument avec son vélo, le cortège s'arrête pour un petit concert devant le cinéma Star. Des artistes, des citoyens... Ils étaient une centaine ce dimanche après-midi dans le centre de Strasbourg à l'appel du "collectif du 23 janvier". Ils ont participé à une marche citoyenne pour aller fleurir les lieux fermés depuis trop longtemps, des bars, des cinémas, des salles de concert ou des théâtres. Ils exigent un débat démocratique autour des choix sur les ouvertures et fermetures. Le collectif du 23 janvier promet de multiplier ces marches fleuries dans les villes du Grand Est.