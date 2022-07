Il y a de nouveau une quinzaine de tentes place de l'Etoile, à Strasbourg. Le campement avait été évacué à la veille du 14 juillet, mais certains migrants sont revenus, et d'autres sont arrivés depuis. Les associations alertent sur le fait qu'il va y avoir de moins en moins de places d'hébergement.

Strasbourg : des migrants de retour place de l'Etoile, et la situation ne va pas s'améliorer

A Strasbourg, les tentes fleurissent à nouveau sur la place de l'Etoile. Le campement avait été évacué à la veille du 14 juillet - des feux d'artifice étaient prévus sur place - la soixantaine de migrants présents sur place avait été hébergée dans un gymnase, et les autorités avaient assuré leur proposer ensuite des solutions de relogement selon leur situation. Mais il y a à nouveau une quinzaine de tentes sur place.

Des familles avec des bébés, des retours et de nouveaux venus

Devant les tentes, il y a des familles qui discutent, qui mangent, des enfants et même de tous petits bébés. Il y a des Bulgares, des Serbes, des Tchétchènes, ou des Macédoniens, comme Rasko. Grâce à un ami, qui fait la traduction en anglais, il explique que certains d'entre eux étaient déjà là avant le 14 juillet, qu'ils ont d'abord été relogés, mais qu'on leur a ensuite expliqué qu'ils devaient rentrer dans leur pays, et qu'ils ont préféré revenir ici. De plus, "de nouvelles personnes arrivent ici chaque jour, parce qu'elles n'ont pas de solution", dit-il.

Ce sont les services de l'état - qui n'ont pas souhaité s'exprimer - qui sont censés orienter les familles vers des hébergements, selon leurs situation. Ceux qui étaient au début de leur demande d'asile ont été envoyés dans des CADA, des centres d'accueil, à l'extérieur de Strasbourg, mais ceux qui sont déboutés du droit d'asile, même si certains avaient d'autres procédures en cours, ont été envoyés au centre d'aide au retour de Bouxwiller. Ils sont revenus parce qu'ils préfèrent camper dehors que rentrer dans leur pays.

Une situation "très préoccupante"

La mairie a constaté la situation, mais elle ne peut pas faire grand chose. Marie Dominique Dreyssé, élue à Strasbourg et à l'Eurométropole, en charge notamment de l'hébergement d'urgence, explique : "Tout ce que nous pouvons faire, c'est assurer la dignité des personnes, avec notamment l'accès à l'eau et aux toilettes." Pour elle, la gestion continue de se faire "en dialogue avec les services de l'Etat" mais la situation des personnes migrantes "très préocuppante", ne va pas s'améliorer, parce que le nombre de place d'hébergement va diminuer.

De nouvelles personnes vont "se retrouver à la rue avec leurs enfants"

En effet, selon Françoise Poujoulet, déléguée nationale de la Cimade dans le Grand est, "le dispositif MDI (ménages à droits incomplets) pour les familles déboutées du droit d'asile mais qui ont une autre demande de titre de séjour en cours, va disparaître progressivement sur décision de la préfecture. Ces personnes vont se retrouver à la rue avec leurs enfants. Parallèlement, les nuitées hôtelières d'urgence pour les personnes précaires, tous publics confondues, vont être réduites. On peut donc s'attendre à l'émergence prochaine de squats et de camps à Strasbourg et aux alentours."