Strasbourg : des parents d'élèves occupent une école pour mettre à l'abri une famille à la rue

Ils avaient préparé les banderoles, les matelas et le repas du soir. Plusieurs parents d'élèves de la Ziegelau à Strasbourg ont occupé ce mardi soir l'établissement pendant quelques heures pour mettre à l'abri symboliquement une famille à la rue de leur école : une petite fille de sept ans, sa maman et sa grand mère arrivées d'Albanie il y a six ans et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis quatre mois. "En attendant que ma situation soit étudiée à nouveau, on reste à la gare le soir et je n'en peux plus. Ma fille est très fatiguée, elle n'a même plus envie de retourner à l'école en ce moment" explique la mère de famille.

"Cette petite fille est en France depuis qu'elle a 18 mois"

Une situation insupportable pour les parents qui, après avoir organisé un goûter solidaire il y a quelques semaines et envoyé plusieurs courriers à la mairie, ont décidé de mener cette action à l'image de Fanny Taulou, déléguée des parents d'élèves : "On intervient parce qu'on est touchés. C'est une élève de notre école qui est intégrée, qui parle le français, qui est là depuis qu'elle a 18 mois, forcément on s'identifie. On ne peut pas accepter qu'aucune solution ne soit trouvée."

Finalement au bout de quelques heures d'occupation, Floriane Varieras, l'adjointe en charge de la ville inclusive, s'est engagée à loger la famille au moins jusqu'aux vacances d'été. "Après on avisera. On espère que d'ici là la situation de cette famille sera régularisée" a dit l'élue. Les parents ont donc quitté l'école ce vendredi soir vers 22 heures. "Mais nous continuons à être solidaires avec cette famille. Nous envisageons maintenant une cagnotte pour de futures nuits d'hôtel ou pour payer des frais d'avocats" a ainsi conclut l'une des mamans d'élèves.