A Strasbourg, des restaurateurs ouvrent leurs portes aux sans-abris

Proposer un café, un repas ou des toilettes aux sans-abris. Un strasbourgeois incite les restaurateurs à ouvrir leurs portes aux SDF en affichant sur leur vitrine le logo "0 SDF à Strasbourg" avec les services disponibles. Pour l'instant, une dizaine de restaurateurs ont relevé le défi.

Tout à commencé avec l'initiative d'un restaurateur strasbourgeois explique Muammer Yilmaz, initiateur de 0 SDF à Strasbourg : "Il ouvrait son restaurant pour un café, pour une soupe on a partagé ça sur notre page et il y a eu des milliers de partage. On s'est dit pourquoi ne pas proposer cela à tous les restaurateurs." Pour l'instant, seulement une dizaine de restaurateurs ont répondu à l'initiative.

Sur la page Facebook de 0 SDF à Strasbourg, les restaurateurs peuvent imprimer l'affiche pour indiquer les services qu'ils proposent aux sans-abris -

Un logo 0 SDF à photocopier a été conçu avec des pictogrammes que les restaurateurs peuvent barrer en fonction des services proposés : 'Offrir un verre d'eau, les toilettes, un café, à manger, du wifi, de l'électricité ou peut être juste un peu de compagnie." Le café associatif "Oh my goodness" s'est lancé dans l'aventure 0 SDF. Mylène Körper, la gérante : "On a trouvé ça génial de pouvoir offrir ça aux SDF qui en ont besoin. On leur offre des cafés, des pâtisseries mais pas seulement de la chaleur, des toilettes, des discussions."

Reste à informer les SDF en leur montrant le logo 0 SDF, Muammer a sa petite idée : " Il faut directement leur parler. On est 50 000 strasbourgeois même s'il y a 1000 ou 2000 SDF à Strasbourg, si chacun parlait une seule fois à un SDF pour lui dire voilà ce pictogramme il existe, regardes sur les vitrines et si tu le vois rentres, tout le monde serait au courant." Retrouvez le sticker en question sur la page facebook de O SDF à Strasbourg.