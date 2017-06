Strasbourg : deux mamans montent en haut d'une grue pour demander des auxiliaires de vie scolaire

Depuis 4h30 ce mercredi matin, deux mamans sont perchées en haut d'une grue. Elles protestent contre le manque d'assistantes de vie scolaire pour leurs enfants.

Elles sont montées vers 4h30 mercredi matin, quand la nuit était encore noire. Deux mamans sont actuellement perchées en haut d'une grue du quartier du Neudorf, à Strasbourg. L'une est mère d'un enfant autiste, l'autre d'un enfant hyperactif. Au pied de la grue, venu les soutenir, Aurélien Quintalet, qui était lui-même monté en haut d'une grue strasbourgeoise il y a deux ans.

"L'enfant hyperactif n'a jamais eu droit à une auxiliaire de vie scolaire (AVS), qui assiste les enfants handicapés, explique Aurélien Quintalet. Le deuxième enfant, Émilien, a eu une AVS, mais la personne ne renouvelle pas son contrat à la fin de l'année. On tombe de haut ! L'année prochaine, Émilien aura une nouvelle AVS non formée, une nouvelle maîtresse... Et qui plus est dans une classe surchargée, puisque l'Éducation nationale ne veut pas la réduire."