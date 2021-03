Strasbourg : dix ans après le début de la guerre, "on a oublié la Syrie"

Plus de dix ans après le début de la guerre en Syrie, l'association Alsace-Syrie et l'association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) organisaient ce samedi après-midi un rassemblement pour réclamer la fin de la répression.

"Le peuple syrien souffre depuis des années parce que le monde l'a oublié, tout simplement" lance Zouya, journaliste syrienne arrivée il y a plus d'un an en Alsace. Dix ans après le début de la guerre en Syrie, l'association Alsace-Syrie et l'association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) organisaient ce samedi un rassemblement pour remobiliser la communauté internationale.

Une "guerre oubliée"

Ils sont une cinquantaine sur la place du Corbeau en ce samedi 20 mars : drapeaux, chants, photos, tout est fait pour interpeller les passants. Zouya, 45 ans, a quitté la Syrie il y a sept ans : "Nous voulons dire au monde que nous sommes toujours là pour le peuple syrien, et qu'il faut agir."

Plus loin, Marah, 19 ans est aussi arrivée de Syrie avec sa famille. Cela fait deux ans qu'elle apprend le français et elle est désormais scolarisée à Strasbourg :"Pour ma sœur et moi c'est plus simple, parce qu'on poursuit nos études. Mais pour mes parents c'est très compliqué à leur âge de tout recommencer, d'apprendre le français... Mais on s'accroche, aussi pour les gens qui sont restés en Syrie", explique-t-elle.

Manifestation contre la guerre en Syrie ce samedi 20 mars © Radio France - Marie Maheux

En Alsace, les exilés se mobilisent

Cela fait plus de dix ans que la guerre en Syrie a commencé, causant des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et la destruction d’une grande partie du pays, désormais enlisé dans une crise économique profonde.

En Alsace, l'association Alsace-Syrie, qui compte une quarantaine de membres, envoie régulièrement des vêtements, de la nourriture, des produits d'hygiène ou encore des livres au pays : "Nous voulons simplement la démocratie et la paix" lance Nazih Kussaibi, le président de l'association, "il est temps de faire quelque chose contre le régime syrien."