Strasbourg, France

Strasbourg devient la 8e ville de France. La capitale alsacienne qui compte 277.270 habitants perd une place cette année. Elle est devancée d'un cheveu par Montpellier. La cité héraultaise en a 2575 de plus, soit 279.845 habitants au total. Ces chiffres seront publiés mercredi 27 décembre.

Strasbourg moins attrayant sur le plan du climat

Strasbourg s'attendait déjà à perdre cette 7e place l'an dernier. La capitale alsacienne grandit moins vite que Montpellier. "En gros, chaque année, on a 1.000 habitants en plus, Montpellier 3.000" précise l'adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel, et "il y a une raison simple. On ne peut pas rivaliser là-dessus. A Strasbourg, on n'a pas autant de soleil et surtout on n'a pas la mer comme à Montpellier. Toutes les villes du Sud se développent assez rapidement".

Montpellier double Strasbourg et devient officiellement la 7e ville de France ! https://t.co/tuCpJGjkCvpic.twitter.com/yMgQGpAoPG — MidiLibre Eco (@MidiLibre_Eco) December 21, 2017

Ce classement est symbolique. "C'est un peu comme au foot. On a le même nombre de points (avec Montpellier). On est ex-aequo. Ils sont juste devant à la différence de buts" s'amuse Alain Fontanel. Le Racing avait fait match nul 1 partout au Stade de la Mosson en août dernier.