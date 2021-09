Strasbourg est la ville préférée des étudiants selon le journal L'Etudiant

Strasbourg meilleure ville de France selon les étudiants ! C'est en tout cas ce qui ressort du classement publié ce mardi par le magazine L'Etudiant. Le journal a posé une question simple aux étudiants : "recommanderiez vous cette ville aux autres étudiants ?"

Avant de les interroger sur 10 critères, du logement à l'ambiance, en passant par la vie culturelle, les transports ou l'environnement. A ce jeu là, Strasbourg arrive largement en tête avec 98.98% de taux de recommandation (devant La Rochelle et Lille).

Avec un point très fort : la qualité de vie. Les plus de 60.000 étudiants strasbourgeois plébiscitent la ville pour son cadre de vie. "Je suis de Bourgogne, j'ai pu voir la différence entre Strasbourg et Dijon. A Strasbourg, il y a plein de qualités, notamment le côté piéton, cycliste, c'est bien pour des étudiants qui n'ont pas forcément le permis" dit une étudiante à l'INSA.

"La ville est à taille humaine, on peut se rendre partout facilement. Le campus en plus est au centre ville. Il y a plein de parcs, d'espaces verts" expliquent des étudiants croisés également sur le campus de l'Esplanade, en plein centre ville donc.

Sur le campus de l'Esplanade à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Les étudiants de Strasbourg évoquent aussi la sécurité. "Je n'ai pas peur de rentrer chez moi le soir après une soirée" dit une étudiante qui évoque une ville "qui ne craint pas". Mais également l'offre culturelle et de loisirs : "Il y a tout type de bars, de boîtes, c'est vraiment cool" dit un jeune homme.

Enfin il y a la situation géographique de la ville, proche de l'Allemagne. Son côté européen et l'offre de formation comme le confirme Michel Deneken, le président de l'Université de Strasbourg : "L'attractivité de l'université, c'est la qualité de son offre de formation ,c'est le prestige de sa recherche encore récemment récompensée et c'est aussi sa dimension internationale et européenne qui joue beaucoup" dit-il.

Prix des loyers

Seul point noir finalement, le prix des loyers. "Le logement, c'es très compliqué à Strasbourg. Plusieurs résidences du CROUS sont encore en travaux. Mais il y a aussi le parc locatif privé qui est complètement saturé. On est à 494 euros de loyer pour un studio de 20 mètres carrés cette année. 500 euros pour un étudiant, c'est énorme, on a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent à la rue, dans des squats, ou même à plusieurs dans une petite chambre universitaire" explique Clémence Koch, déléguée générale de l'AFGES, la fédération des étudiants d'Alsace, à Strasbourg.

Le président de l'Université explique que cette problématique est prise en compte, que le CROUS construit ou rénove des résidences et poursuit son effort. Mais qu'il faudra du temps. Et qu'il s'agit aussi un peu de la rançon du succès, puisque l'espace de l'Université de Strasbourg était destiné à 45.000 étudiants, et qu'ils sont désormais plus de 60.000.