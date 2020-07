Strasbourg : l'arrêté anti-mendicité annulé par la nouvelle maire Jeanne Barseghian

C'était une promesse de campagne de Jeanne Barseghian. La nouvelle maire de Strasbourg a abrogé ce jeudi l'arrêté anti-mendicité. Il avait été instauré par Roland Ries en avril 2019. Pour Jeanne Barseghian, "cet arrêté portait atteinte à la dignité des personnes".

"Dans une ville où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, c’est la pauvreté qu’il faut combattre et non les pauvres" indique t-elle dans un communiqué. "Face à cette extrême pauvreté, la nouvelle municipalité souhaite promouvoir une prise en charge pluridisciplinaire en renforçant les moyens de l’équipe mobile de rue et en associant la prévention, la médiation, l’accompagnement social, médical, psychologique, le traitement des addictions, la recherche d’un logement et l’insertion sociale."

Une attention particulière sera portée au mobilier et aux aménagements urbains afin de les rendre accueillants pour toutes et tous.