Strasbourg : l'inquiétude des exposants du marché de Noël grandit

Selon les exposants du marché de Noël de Strasbourg, la ville pourrait supprimer 40% des chalets (il y en a plus de 300 en temps normal). Aucune confirmation pour l'instant de la municipalité strasbourgeoise qui s'est bornée, dans un communiqué de presse, à rappeler que "l'objectif défini par la maire de Strasbourg est d’adapter au mieux le dispositif afin que le Marché de Noël 2020 puisse se tenir dans les meilleures conditions et avec la plus large adhésion possible. Les élu·es et services municipaux poursuivent ce travail et rencontrerons à nouveau les acteurs la semaine prochaine".

Par ailleurs, il sera interdit de consommer debout devant les chalets. Des espaces seront aménagés pour pouvoir consommer, boire et fumer assis.

Des forains très remontés

La famille de Hezedine Ben Mourdi est présente depuis plus de 70 ans au marché de Noël de Strasbourg. Le président du syndicat des industriels forains du Grand Est, qui tient un stand de confiserie, est de plus en plus inquiet : "La municipalité dit 'ça nous vient de la préfète'. Quand on va voir la préfète, elle nous dit 'c'est la mairie'. On nous fait tourner en bourrique. Ils voudraient éliminer 40% des chalets du marché de Noël. C'est impossible. On est tous solidaires, c'est tout le monde ou personne. Il faut que ce marché de Noël ait lieu sous de bonnes conditions."