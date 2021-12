Strasbourg : la fin du marché de Noël un "pincement au coeur" pour les commerçants

Dimanche après-midi, les dernières odeurs de vin chaud flottent place Broglie à Strasbourg, à 18 heures, l'édition 2021 du marché de Noël se termine. Derrière le comptoir de son chalet, où il vend des Bredele, Fabien est déjà nostalgique : "Ca fait toujours un pincement au coeur. On est bien sûr un peu fatigué mais ce qui est sympa c'est qu'on sait que l'on va revenir l'année prochaine !"

Faire l'inventaire et démonter les chalets

Pincement au coeur aussi pour Franck, du chalet de l'Opéra, qui sert ses dernières baguettes flambées : "On prend des habitudes, un rythme, alors comme ça s'arrête brusquement ça fait toujours bizarre ! Maintenant on va faire l'inventaire, donner une partie du stock aux Restos du coeur. Et ensuite pour le démontage on revient le 28 et le 29 pour tout nettoyer, et on démontera le chalet le 30."

Malgré les masques, le pass-sanitaire obligatoires et les espaces restauration, le public semble avoir été au rendez-vous.