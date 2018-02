strasbourg

Les Strasbourgeois sont attachés à ce monument local : la passerelle de l'écluse A, dans le quartier coloré et très touristique de la Petite France, revient bientôt. Cette passerelle sur les canaux de l'Ill date de la fin du 19e siècle. Fermée par mesure de sécurité depuis 2014, il faut la démolir et en reconstruire une nouvelle.

Mais le chantier a connu de nombreux déboires. Difficile d'abord de trouver une entreprise capable de réaliser la passerelle d'un seul tenant. Puis les crues ont compliqué le projet. Depuis lundi 5 février enfin, des ouvriers sont sur place, casque sur la tête et pieds dans l'eau. Un ruban jaune sépare les touristes des travailleurs.

Un calendrier à respecter

"Du 5 février au 8 avril, on déconstruit et reconstruit les fondations, explique l'adjoint au maire Paul Meyer. Le 8 avril, on fait arriver la passerelle par convoi exceptionnel au centre ville de Strasbourg. Et jusqu'à fin juin, la passerelle sera mise en place progressivement sur son nouveau lit. C'était un chantier très attendu d'abord par les habitants, les riverains, les enfants qui vont à l'école juste à côté, car c'est d'abord un lieu de vie avant d'être un cœur du tourisme".

Enfin ils la réparent ! C'est un petit raccourci pour nous. Ça évite de faire un détour" - Emilie, une commerçante voisine

Qui dit nouvelle passerelle dit nouveau nom : la passerelle de l'écluse A, nom un peu technique, devient la passerelle des anciennes Glacières. Un clin d'oeil au patrimoine industriel de Strasbourg.