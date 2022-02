Strasbourg : la ville teste une nouvelle méthode pour éloigner les corbeaux des habitations

C'est une nouvelle méthode pour favoriser la cohabitation entre les habitants et les oiseaux. Dans plusieurs quartiers de Strasbourg (Cronenbourg, Elsau) la ville va expérimenter un technique d'effarouchement et d'attraction pour faire déménager les populations de corbeaux. Une technique inédite, imaginée par le CNRS et pratiquée pour la première fois en France.

Eloigner des habitations... pour attirer ailleurs

"C'est une gestion douce, pour respecter les modes de vie des animaux, explique Marie-Christine Hamard, adjointe à la mairie de Strasbourg en charge des animaux dans la ville. Avant on piégeait les pigeons par exemple puis on les gazait avec du CO2. Ça, c'est fini".

Depuis le début du mois de février, ce nouveau dispositif est expérimenté à Cronenbourg, dans une rue où les arbres sont particulièrement proches des habitations et où les nuisances sont fortes lors de la période de reproduction. "Durant trois mois, à partir du printemps, les femelles crient la journée pour appeler les mâles, qui se chargent de la nourriture. Ça peut être très bruyant", raconte Valérie Dufour, chercheuse au CNRS, spécialiste des corvidés.

Une enceinte sera placée sous les arbres et diffusera des sons de prédateurs pour faire fuir les corbeaux © Radio France - Jules Hauss

Pour déplacer les populations gênantes, un haut-parleur va donc être placé sous une série d'arbres, réputés pour être des nids à corbeaux. Tous les matins, pendant 15 minutes, elle diffusera d'abord un mélange de cris de prédateurs et de battements d'ailes pour éviter que les corbeaux installent leur nid dans ces arbres. Puis, un peu plus loin, à l'écart des habitations, des cris positifs, sociaux seront diffusés, pour les inciter à s'implanter dans cette zone.

"On les éloigne avec la guerre, puis on les attire avec l'amour"

"Les méthodes d'effarouchement classique sont efficaces, le problème c'est qu'on ne sait pas où les oiseaux s'installent. Là, on essaie de les attirer à un endroit toujours agréable pour eux, mais à l'écart des habitations", éclaire Valérie Dufour, à l'origine du dispositif. "On les éloigne avec la guerre, puis on les attire avec l'amour", résume Guillaume Libsig, adjoint en charge de l’animation urbaine.

C'est la première fois qu'une telle méthode est appliquée en France. Il n'y a donc pas de garantie de résultats. L’opération va également être menée dans le quartier de l'Elsau, au parc des Contades à Strasbourg, mais aussi à Mulhouse et à Sélestat. Si elle fonctionne, elle pourrait être adaptée pour déplacer d'autres espèces perçues comme gênantes. "Si on y arrive avec des corvidés, on devrait y parvenir avec d'autres espèces", conclut Valérie Dufour.