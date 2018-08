Strasbourg, France

Le campement de migrants, situé rue des Cannoniers dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, a été évacué ce vendredi. Des solutions ont été trouvées pour héberger ces demandeurs d'asile essentiellement dans des départements limitrophes, car les centres d'accueil bas-rhinois sont saturés. Ces 24 adultes et 13 enfants originaires de Serbie, de Macédoine et de Bosnie étaient installés depuis plus d'un mois dans des conditions insalubres.

Toujours plus de demandeurs d'asile

L'an passé, plus de 3 600 personnes (dont un tiers de Russes et de Géorgiens) ont demandé l'asile à la préfecture du Bas-Rhin. Il devrait y en avoir autant, voire plus cette année, en raison de la position géographique de Strasbourg à l'Est du pays. Ces chiffres sont en constante augmentation. "On a de quoi héberger tous les jours entre 3 500 et 3 700 personnes, explique Yves Séguy, le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin. Et malgré cela, il y a encore quelques campements. Donc on voit que c'est pas tellement une affaire de calibrage de dispositif, c'est une capacité à gérer les flux. Ces affaires de demandes d'asile ne se gèrent pas dans l'émotion. Ce sont des affaires importantes, qui relèvent de l'application d'un droit et qu'il faut traiter avec toute l'humanité qui convient. Ce sont des personnes avec des itinéraires de vie compliqués".

Un coût important pour l'Etat

La gestion des demandeurs d'asile dans le Bas-Rhin coûte chaque année plusieurs millions d'euros à l'Etat. Pour les associations qui aident les migrants, l'Etat et la ville de Strasbourg pourraient améliorer leur politique d'hébergement des demandeurs d'asile. "Nous sommes contents qu'une solution ait été trouvée, réagit Gérard du collectif des Canonniers, mais on crie avec force "enfin". Il a été dit à plusieurs reprises, notamment par un élu communautaire, qu'il y a des logements vides de la ville et de la communauté urbaine. En attendant que les gens soient relogés par l'Etat, hé bien que la ville les héberge".