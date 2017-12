Strasbourg : le marché de Noël polyglotte

Strasbourg se tourne vers les marchés lointains pour attirer de nouveaux touristes sur le marché de Noël. Depuis plusieurs années, l'office de tourisme cible l'Asie en exportant le marché, comme cette année à Séoul. Et les retombées sont phénoménales.

Le marché de Noël de Strasbourg devient cosmopolite. Si les allemands sont toujours en tête du hit parade des touristes étrangers devant les belges et les suisses, les clients sont de plus en plus nombreux à venir de très loin.

+180% de chinois depuis 2010

La hausse est parfois spectaculaire, comme pour les chinois par exemple : +61% de fréquentation sur le marché de Noël en 2016 par rapport à 2015. Ce n'est pas dû au hasard. En 2015, Strasbourg avait exporté son marché de Noël à Pékin. L'office de tourisme avait aussi tenté l'expérience à Tokyo en 2009 et 2010. Cette année, c'est au tour de Séoul. Le marché de Noël sera inauguré le vendredi 15 décembre. "En Asie, on trouve les marchés émetteurs les plus puissants" explique Patrice Gény, le directeur de l'office de tourisme. "Je pense aux chinois, aux taïwanais, aux coréens. On a cette clientèle jeune, avide de découvrir, qui voyage beaucoup. C'est vraiment une clientèle à capter. On gagne beaucoup de temps à faire des marchés de Noël à l'étranger plutôt que d'investir pendant 3-4-5 années sur des campagnes de communication classiques".

Strasbourg se mondialise à vitesse grand V. Depuis 2010, on constate une progression de 216% pour les USA, 180% pour la Chine, 155% pour la Russie.